پرەزيدەنت: اۋىل اكىمدەرى مىندەتتى تۇردە بىلىكتى مامان بولۋعا ءتيىس
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل اكىمدەرى مىندەتتى تۇردە بىلىكتى مامان بولۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
پرەزيدەنتتىڭ دەرەگىنشە، قازىرگى اۋىل اكىمدەرىنىڭ 60 پايىزعا جۋىعى وسى قىزمەتكە العاش رەت سايلاندى. بۇل - جەرگىلىكتى بيلىك قۇرامى ءبىرشاما جاڭاردى دەگەن ءسوز. الايدا سايلاۋدا جەڭىسكە جەتۋ - الداعى ۇلكەن جۇمىستىڭ باسى عانا.
«اكىم بولدىم، تولدىم» دەپ وتىرۋعا بولمايتىنى تۇسىنىكتى. اكىمدەر وزدەرىنىڭ مىقتى باسشى ەكەنىن ءىس جۇزىندە دالەلدەۋى كەرەك. «باسشىنىڭ باعى - ەل-جۇرتتىڭ قامى» دەپ بەكەر ايتىلماعان. ناعىز ەلگە سىيلى اكىم بولۋ ءۇشىن اۋىلدىڭ احۋالىن جاقسى ءبىلۋ دە ازدىق ەتەدى. حالىقتىڭ سەنىمىن اقتاپ، ەلدىڭ بەرەكە-بىرلىگىن نىعايتۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەۋ كەرەك.
اكىم مەملەكەتتىك دەڭگەيدە جاسالىپ جاتقان وزگەرىستەردى جەرگىلىكتى جەردە جۇزەگە اسىرۋعا قابىلەتتى بولۋى قاجەت. كاسىبي تۇرعىدان بىلىكتى ءارى ەڭبەكقور اكىم سايلاۋشىلاردىڭ سەنىمىن اقتاي الادى. سوندىقتان اۋىل اكىمدەرىنىڭ باسقارۋ ىسىندەگى شەبەرلىگىن ارتتىرۋ وتە ماڭىزدى»، - دەدى پرەزيدەنت.
ول اكىمدەردىڭ اراسىندا بۇرىن بيلىك جۇيەسىندە جۇمىس ىستەمەگەن ازاماتتاردىڭ دا بار ەكەنىن جەتكىزدى.
«ولاردىڭ تاجىريبەسى از ەكەنى تۇسىنىكتى. وسى باعىتتا «Amanat» پارتياسىنىڭ باستاماسىمەن «اكىمدەر مەكتەبى» جوباسى قولعا الىندى. ارينە، مۇنداي كۋرستار جوعارى ءبىلىمنىڭ ورنىن باسا المايدى. سوندىقتان ۋنيۆەرسيتەتتەردە وقىتىلاتىن «مەملەكەتتىك جانە جەرگىلىكتى باسقارۋ» باعدارلاماسىن تالاپقا ساي وزگەرتۋ كەرەك.
اۋىل-ايماقتاردى باسقارۋ، كوشباسشىلىق قابىلەتتى دامىتۋ ماسەلەسى نازاردان تىس قالعان. ال بۇل جۇمىسپەن ەڭ الدىمەن مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگى شۇعىلدانۋى كەرەك. قۇزىرلى مينيسترلىكپەن بىرلەسىپ، اۋىل اكىمدەرىن دايارلاۋعا بەلسەندى تۇردە كىرىسۋ قاجەت»، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت العاشقى جارلىعىنىڭ اۋىلدى دامىتۋعا ارنالعانىن ەسكە سالدى.