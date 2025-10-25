پرەزيدەنت اتىنا رەسپۋبليكا كۇنىنە وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارى كەلىپ ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتىنا ۇلتتىق مەرەكە - رەسپۋبليكا كۇنىنە وراي شەت مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارى مەن حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ جەتەكشىلەرىنەن قۇتتىقتاۋ حاتتارى كەلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين جەدەلحاتتا قازاقستان الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ جولىندا نىق قادام باسىپ، حالىقارالىق ارەناداعى بەدەلىن دايەكتى تۇردە نىعايتىپ كەلە جاتقانىن اتاپ وتكەن.
- رەسەي-قازاقستان بايلانىستارىنىڭ دەڭگەيى وتە جوعارى. ەلدەرىمىز ءتۇرلى باعىتتا تابىستى ىنتىماقتاستىق ورناتقان. تمد، ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق، ۇقشۇ، شىۇ جانە باسقا دا كوپجاقتى قۇرىلىمدار اياسىندا ءتيىمدى قارىم-قاتىناس جاسايدى، - دەپ جازدى ۆلاديمير پۋتين.
قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ قازاقستان قوعامىندا تاتۋلىق پەن تۇراقتىلىق سالتانات قۇرىپ، ەكونوميكا قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىنا، سونداي-اق حالىقتىڭ تۇرمىس دەڭگەيى جوعارىلاپ، ەلدىڭ ايماقتاعى جانە حالىقارالىق ارەناداعى پوزيتسياسى نىعايا تۇسكەنىنە توقتالعان.
- قىتاي تاراپى قازاقستانمەن ساياسي ىقپالداستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋگە، ءوزارا قولداۋ كورسەتىپ، دامۋ ستراتەگياسىن ۇشتاستىرۋعا جانە «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسى اياسىنداعى جوعارى دەڭگەيلى ىنتىماقتاستىقتى ىلگەرىلەتۋگە كۇش-جىگەر جۇمىلدىرۋعا دايىن، - دەپ جازعان ق ح ر ءتوراعاسى.
امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ پرەزيدەنتى دونالد ترامپ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ تاياۋداعى سەسسياسىندا بولعان اڭگىمەلەسۋدى ىقىلاسپەن اتاپ وتكەن.
- امەريكا قۇراما شتاتتارى قازاقستانمەن اراداعى تىعىز ەكونوميكالىق بايلانىستى جانە قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى جوعارى باعالايدى. الداعى جىلدارى كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا نيەتتى، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.
فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرون قۇتتىقتاۋ حاتىندا قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ فرانسياعا بىلتىر جاساعان مەملەكەتتىك ساپارى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ جاندانۋىنا ىقپال ەتىپ، ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى ءارتاراپتاندىرۋدىڭ پەرسپەكتيۆتى باعىتتارىن ايقىنداپ بەرگەنىنە نازار اۋدارعان.
- فرانسيا قاۋىپسىزدىك جانە ايماقتىق تۇراقتىلىقتىڭ نەگىزگى ماسەلەلەرى بويىنشا قازاقستانمەن سەنىمدى ديالوگقا باسا ءمان بەرەدى. ەكى ەلدى بەيبىتشىلىكتى ساقتاۋ جانە حالىقارالىق قۇقىقتى قۇرمەتتەۋ ۇستانىمى بىرىكتىرەدى. ءبىز ب ۇ ۇ جارعىسىن قاتاڭ ساقتاۋعا ۇندەپ، ءتيىمدى كوپجاقتى ىنتىماقتاستىققا ىقپال ەتەمىز دەپ ۇمىتتەنەمىن، - دەدى فرانسيا پرەزيدەنتى.
ۇلى بريتانيا جانە سولتۇستىك يرلانديا بىرىككەن كورولدىگىنىڭ كورولى III چارلز پرەزيدەنت پەن قازاقستان حالقىن رەسپۋبليكا كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، دوستىق قارىم-قاتىناستى ودان ءارى نىعايتۋعا سەنىم ءبىلدىردى. سونداي-اق قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا ناتيجەلى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيёيەۆ قۇتتىقتاۋىندا قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باسشىلىعىمەن قازاقستاندا سوڭعى جىلدارى ەكونوميكانى قارقىندى دامىتۋ جانە حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن جاقسارتۋ ءۇشىن اۋقىمدى جۇمىس اتقارىلعانىنا توقتالىپ، ەلدىڭ حالىقارالىق ارەناداعى ىقپالى مەن بەدەلى ۇدايى ارتىپ كەلە جاتقانىنا نازار اۋدارعان.
قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باسشىلىعىمەن قازاقستان ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك وركەندەۋدە زور تابىسقا قول جەتكىزگەنىن جازعان. سونداي-اق قىرعىز ەلىنىڭ باسشىسى وداقتاستىق قاتىناستار مەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا مۇددەلى ەكەنىن راستايدى.
پرەزيدەنت ەمومالي راحمون قازاقستانمەن وداقتاستىق بايلانىستار تاجىكستاننىڭ سىرتقى ساياساتىندا ماڭىزدى باعىت بولىپ قالا بەرەتىنىن جەتكىزگەن.
تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ دوستاس ەكى ەلدىڭ تاتۋ كورشىلىك قارىم-قاتىناسى كونسترۋكتيۆتى ءارى ستراتەگيالىق سيپاتقا يە ەكەنىن ايتقان.
سونىمەن قاتار تۇرىكمەنستان حالك ماسلاحاتىنىڭ ءتوراعاسى گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆ تە ءوزىنىڭ جىلى لەبىزىن ءبىلدىردى.
تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعان باۋىرلاس قازاقستاننىڭ تاۋەلسىزدىك العاننان بەرى دامۋ مەن ورلەۋ جولىندا جەتكەن تابىسىمەن ماقتاناتىنىن جەتكىزگەن.
- جالپى ادامي قۇندىلىقتارعا ارقا سۇيەگەن قارىم- قاتىناسىمىزدىڭ ەرەكشە سيپاتىنا كوڭىلىمىز تولادى. ءوزارا ىقپالداستىعىمىز ەكىجاقتى دەڭگەيدە دە، كوپجاقتى قۇرىلىمداردا، سونىڭ ىشىندە تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ اياسىندا دا قالىپتى دامىپ كەلەدى، - دەدى ول.
ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ قازاقستاننىڭ بارلىق سالاداعى ەلەۋلى جەتىستىكتەرى، ەكونوميكالىق ءوسىمى، حالىقارالىق بەدەلى مەن ازاماتتارىنىڭ ءال-اۋقاتىنىڭ ارتۋى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ جۇرگىزىپ جاتقان اۋقىمدى رەفورمالاردىڭ ناتيجەسى دەپ سانايدى.
سونىمەن قاتار قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارىن: باحرەين كورولى حاماد بەن يسا ءال حاليفا، بەلگيا كورولى فيليپپ، يسپانيا كورولى VI فەليپە، ب ا ءا پرەزيدەنتى شەيح مۇحاممەد بەن زايد ءال ناحايان، ب ا ءا ۆيتسە-پرەزيدەنتى، پرەمەر- ءمينيسترى، دۋباي ءامىرشىسى شەيح مۇحاممەد بەن راشيد ءال ماكتۋم، ب ا ءا ۆيتسە-پرەزيدەنتى، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى، پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى شەيح مانسۇر بەن زايد ءال ناحايان، ماروككو كورولى VI مۇحاممەد، ومان سۇلتانى حايسام بەن تاريق، قوس كيەنىڭ ساقشىسى، ساۋد ارابياسىنىڭ كورولى سالمان بەن ابدەلازيز ءال ساۋد، ساۋد ارابياسىنىڭ تاق مۇراگەرى، پرەمەر-ءمينيسترى مۇحاممەد بەن سالمان بەن ابدەلازيز ءال ساۋد، كانادا گەنەرال-گۋبەرناتورى مەري سايمون، تايلاند كورولى ماحا ۆاچيرالونگكورن، تايلاند پرەمەر-ءمينيسترى انۋتحين چانۆيراكۋن، شۆەتسيا كورولى كارل گۋستاۆ، جاپونيا يمپەراتورى نارۋحيتو، ريم پاپاسى XIV لەو، گەرمانيا فەدەراتيۆتىك رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى فرانك-ۆالتەر شتاينمايەر، ءۇندىستان پرەزيدەنتى دراۋپادي مۋرمۋ، شري-لانكا پرەزيدەنتى انۋرا كۋمارا ديسساناياكا، كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى لي چجە مёڭ، بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، يتاليا پرەزيدەنتى سەردجو ماتتارەللا، مولدوۆا پرەزيدەنتى مايا ساندۋ، ماجارستان پرەزيدەنتى تاماش شۋيوك، ماجارستان پرەمەر-ءمينيسترى ۆيكتور وربان، ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان، ارمەنيا پرەزيدەنتى ۆااگن حاچاتۋريان، سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچ، ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي، شۆەيتساريا پرەزيدەنتى كارين كەللەر-زۋتتەر، چەحيا پرەزيدەنتى پەتر پاۆەل، سلوۆاكيا پرەزيدەنتى پەتەر پەللەگريني، سلوۆەنيا پرەزيدەنتى ناتاشا پيرتس-مۋسار، يرلانديا پرەزيدەنتى مايكل حيگگينس، يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان، مىسىر پرەزيدەنتى ابدەل فاتتاح اس-سيسي، پالەستينا پرەزيدەنتى ماحمۇد ابباس، سينگاپۋر پرەزيدەنتى تارمان شانمۋگاراتنام، مالايزيا پرەمەر-ءمينيسترى انۋار يبراگيم، اۋستريا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆان دەر بەللەن، فينليانديا پرەزيدەنتى الەكساندر ستۋبب، حورۆاتيا پرەزيدەنتى زوران ميلانوۆيچ، حورۆاتيا پرەمەر-ءمينيسترى اندرەي پلەنكوۆيچ، بولگاريا پرەزيدەنتى رۋمەن راديەۆ، ليتۆا پرەزيدەنتى گيتاناس ناۋسەدا، گرۋزيا پرەزيدەنتى ميحايل كاۆەلاشۆيلي، لاتۆيا پرەزيدەنتى ەدگارس رينكيەۆيچس، ۆەتنام پرەزيدەنتى لىونگ كىونگ، ۆەتنام كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس حاتشىسى تو لام، ەفيوپيا پرەزيدەنتى تايە اتسكە- سەلاسسيە، پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريف، ەستونيا پرەزيدەنتى الار كاريس، رۋمىنيا پرەزيدەنتى نيكۋشور دان، كۋبا پرەزيدەنتى ميگەل دياس- كانەل بەرمۋدەس، بۇۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش، ەگەمەندى اسكەري مالتا وردەنىنىڭ ۇلى ماگيسترى دجون دانلاپ جانە تاعى دا باسقالارى جولدادى.
قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارى ءالى دە كەلىپ ءتۇسىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىن رەسپۋبليكا كۇنىمەن قۇتتىقتادى.