پرەزيدەنت اسكەردە قازا تاپقان ساربازدارعا قاتىستى ءىستى تەرگەۋ كەزىندە زاڭنىڭ ساقتالۋىن قاداعالاۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت اسكەردە قازا تاپقان ساربازداردىڭ انالارىنان تۇسكەن ارىز-شاعىمدى 12 كۇن ىشىندە قاراستىرۋى كەرەك. بۇل رەتتەۋ زاڭنىڭ ساقتالۋىن قاداعالاۋ ماڭىزدى. مەملەكەت باسشىسى باس پروكۋرورعا وسىنداي تاپسىرما بەردى.
بۇل تۋرالى ءوزىنىڭ Telegram پاراقشاسىندا ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى –باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي جازدى.
- پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ باس پروكۋرورعا اسكەردە قازا تاپقان ساربازداردىڭ انالارىنان تۇسكەن ارىز-شاعىمدى 12 كۇن ىشىندە قاراستىرىپ، ءىستى تەرگەۋ بارىسىندا زاڭنىڭ ساقتالۋىنا باعا بەرۋدى تاپسىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن ماڭعىستاۋ وبلىسىندا سارباز قايتىس بولعانى تۋرالى جازدىق.
سونداي-اق الماتىدا سارباز اسكەري ءبولىم عيماراتىنىڭ ءۇشىنشى قاباتىنان سەكىرىپ كەتكەنى تۋرالى حابارلادىق.