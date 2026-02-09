پرەزيدەنت الەۋمەتتىك قولداۋدىڭ شىن مۇقتاج جاندارعا جەتۋىن قاداعالاۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆتى قابىلدادى.
پرەزيدەنتكە ۆەدومستۆو قىزمەتىنىڭ بيىلعى باسىم باعىتتارى جونىندە باياندالدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋ جوسپارى جونىندە مالىمەت بەرىلدى. ۋاقىتشا شارالاردان گورى تۇراقتى جانە ساپالى جۇمىس ورىندارىن اشۋ، ەڭبەك ۇتقىرلىعىن ارتتىرۋ جانە ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى مەن نارىق سۇرانىسى اراسىندا تىعىز بايلانىس ورناتۋ جوسپارلانىپ وتىر. جاستاردى، سونىڭ ىشىندە NEET ساناتىنداعى ازاماتتاردى جۇمىسپەن قامتۋعا باسا ءمان بەرىلەدى.
مەملەكەت باسشىسىنا اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك جۇيەسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ جوسپارى تانىستىرىلدى. مينيسترلىك سيفرلىق باعالاۋ قۇرالدارى ارقىلى قولداۋ شارالارىنىڭ ناقتى ادرەسىنە جەتۋ مۇمكىندىگىن كەڭەيتۋگە نيەتتى. سونىمەن قاتار كومەك الاتىن ءارى ەڭبەككە جارامدى ازاماتتاردى مىندەتتى تۇردە جۇمىسپەن قامتي وتىرىپ، الەۋمەتتىك كەلىسىمشارت تاجىريبەسىن كەڭەيتۋدى كوزدەپ وتىر.
پرەزيدەنتكە زەينەتاقى جۇيەسىنىڭ ۇزاق مەرزىمدى تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ جانە زەينەتاقى تولەمدەرىنىڭ لايىقتى دەڭگەيىن ساقتاۋ جونىندە ايتىلدى.
مۇگەدەكتىگى بار تۇلعالاردى الەۋمەتتىك تۇرعىدان قورعاۋ ماسەلەلەرىنە باسا نازار اۋدارىلدى. مينيسترلىك ارناۋلى الەۋمەتتىك قىزمەتتەردى جان باسىنا قاراي قارجىلاندىرۋ تەتىگىن ودان ءارى دامىتۋدى، ولاردىڭ ساپا ستاندارتتارىن ارتتىرۋدى، وڭالتۋ قىزمەتتەرى مەن تەحنيكالىق قۇرالداردى قولجەتىمدى ەتۋدى جوسپارلاپ وتىر. سونىمەن قاتار ينكليۋزيۆتى جۇمىس ورىندارىن اشۋعا دەن قويادى.
مينيستر كوشى- قون ساياساتىنىڭ 2030-جىلعا دەيىنگى تۇجىرىمداماسىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى ءىس- قيمىل جوسپارى جايىندا اقپارات بەردى. كوشى- قون ۇدەرىسىن باسقارۋ جانە بولجاۋ دەڭگەيىن جاقسارتۋ، ىشكى ميگراتسيانى تەڭگەرىمدى جۇرگىزۋ، ەلدەگى ەڭبەك نارىعىن قورعاۋعا باسىمدىق بەرە وتىرىپ، ەڭبەك كوشى-قونىن رەتتەۋدى جەتىلدىرۋ كوزدەلگەن.
- مەملەكەت باسشىسى حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋ، ازاماتتاردىڭ تابىسىن ۇلعايتۋ، الەۋمەتتىك قولداۋدىڭ شىن مۇقتاج جاندارعا جەتۋىن باقىلاۋدى كۇشەيتۋ، زەينەتاقى جۇيەسىن جەتىلدىرۋ، تەڭگەرىمدى كوشى-قون ساياساتىن ىسكە اسىرۋ، الەۋمەتتىك قورعاۋدا ينكليۋزيۆتى تاسىلدەردى دامىتۋ، سونداي-اق سيفرلىق شەشىمدەردى قولدانۋ ارقىلى ەڭبەكتى قورعاۋ جۇيەسىن نىعايتۋ جانە ءقاۋىپ- قاتەرلەردىڭ الدىن الۋ بويىنشا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
