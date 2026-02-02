09:04, 02 - اقپان 2026 | GMT +5
پرەزيدەنت پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت 3-4-اقپان كۇندەرى پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ساپار اياسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەمەر- مينيستر شاحباز شاريفپەن جانە پرەزيدەنت اسيف الي زارداريمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني- گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى. سونىمەن قاتار قازاقستان-پاكىستان بيزنەس فورۋمىنا قاتىسۋ جوسپارلانعان.