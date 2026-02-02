ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:04, 02 - اقپان 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت 3-4-اقپان كۇندەرى پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Ақорда
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    ساپار اياسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەمەر- مينيستر شاحباز شاريفپەن جانە پرەزيدەنت اسيف الي زارداريمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني- گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى. سونىمەن قاتار قازاقستان-پاكىستان بيزنەس فورۋمىنا قاتىسۋ جوسپارلانعان.

    بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
