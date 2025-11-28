پرەزيدەنت: اكىم - ەڭ الدىمەن، حالىقپەن تىكەلەي جۇمىس ىستەيتىن مەملەكەتتىك قىزمەتشى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل اكىمدەرىنىڭ ديالوگ- پلاتفورماسىندا ءسوز سويلەپ، اكىمنىڭ، ەڭ الدىمەن حالىقپەن تىكەلەي جۇمىس ىستەيتىن مەملەكەتتىك قىزمەتشى ەكەنىن ەسكە سالدى.
«بۇگىنگى جيىننىڭ ءمان- ماڭىزى ايرىقشا. ەلىمىزدەگى بارلىق دەڭگەيدەگى اتقارۋشى بيلىك وكىلدەرى وسى جەرگە ارنايى شاقىرىلدى. اۋىل اكىمدەرىنىڭ باسىم كوپشىلىگى، ياعني 80 پايىزى وسىندا. جالپى، وسىنداي اۋقىمدى قۇراممەن العاش رەت باس قوسىپ وتىرمىز.
شىن مانىندە، تاقىرىپ - وتە وزەكتى. اۋىلدىڭ جاعدايى - ەلىمىز ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى بار ماسەلە. سەبەبى حالقىمىزدىڭ تامىرى - اۋىلدا. اۋىلدارىمىز مىقتى بولسا، ەلىمىز دە بەرەكەلى بولماق. سوندىقتان اۋىل اكىمدەرىنە قويىلاتىن تالاپ تا، ولارعا جۇكتەلەتىن مىندەت تە اردايىم ەرەكشە.
اكىم - ەڭ الدىمەن، حالىقپەن تىكەلەي جۇمىس ىستەيتىن مەملەكەتتىك قىزمەتشى. بۇل - وتە جاۋاپتى جۇمىس. اۋىل اكىمى اۋىلدىڭ بولمىسىن، اۋىلداعى اعايىننىڭ ءومىرىن جەتە تۇسىنەتىن ناعىز ىسكەر مامان بولۋى كەرەك»، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جاڭا عانا بىرنەشە اكىمنىڭ ءسوزىن تىڭداعانىن اتاپ ءوتىپ، ايتىلعان وي- پىكىرلەردى جانە ۇسىنىستاردى مۇقيات زەردەلەپ، جۇمىس بارىسىندا مىندەتتى تۇردە ەسكەرۋ قاجەتتىگىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، استانادا اۋىل اكىمدەرىنىڭ ديالوگ-پلاتفورماسى ءوتىپ جاتىر.