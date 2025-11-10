گرۋزيا قازاقستانعا ءسۇت ونىمدەرى ەكسپورتىن ۇلعايتتى
استانا. KAZINFORM - سوڭعى توعىز ايدا گرۋزيا ىرىمشىك پەن سۇزبە ەكسپورتىن ايتارلىقتاي ارتتىردى، قازاقستان نەگىزگى باعىتقا اينالدى، دەپ حابارلايدى Business Media.
رەسمي دەرەكتەرگە سايكەس، گرۋزيا بيىلعى جىلدىڭ قاڭتار-قىركۇيەك ايلارىندا 1,3 ميلليون دوللاردىڭ ءسۇت ونىمدەرىن ەكسپورتتادى، بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 24,5 پايىزعا ارتىق. ەكسپورت كولەمى 41,1 پايىزعا ءوسىپ، 175 تونناعا جەتتى.
قازاقستان گرۋزين ىرىمشىگى مەن سۇزبەسىنىڭ نەگىزگى سىرتقى نارىعى بولىپ قالا بەرەدى، وندا 984000 دوللارعا 141 توننا ءونىم جونەلتىلدى. بۇل جالپى ەكسپورتتىڭ 75 پايىزدان استامىن قۇرايدى.
قازاقستاننان باسقا، گرۋزين ونىمدەرى ا ق ش- قا، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنە، ارمەنياعا جانە كاناداعا دا ەكسپورتتالدى.
گرۋزيادا ءسۇت ونىمدەرىنىڭ يمپورتى دا ايتارلىقتاي ءوستى، بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 27,7 پايىزعا ءوستى.
يمپورتتالعان ونىمدەردىڭ جالپى كولەمى 18,9 پايىزعا ءوسىپ، 5301 توننانى قۇرادى. ءبىر جىل بۇرىن بۇل كورسەتكىش 4456 توننانى قۇراعان.
گەرمانيا گرۋزياعا ىرىمشىك پەن سۇزبەنىڭ نەگىزگى جەتكىزۋشىسى بولدى، ونىڭ ۇلەسىنە 5 ميلليون دوللارعا باعالانعان 803 توننا ءونىم تيەسىلى. ەكسپورتتاۋشى ەلدەر وندىعىنا تۇركيا، رەسەي، پولشا، يتاليا، نيدەرلاند، بەلارۋس، فرانسيا، دانيا جانە فينليانديا دا كىردى.
قىركۇيەك ايىندا گرۋزيا ەكسپورتتىڭ رەكوردتىق كورسەتكىشىن تىركەدى، بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 43,8 پايىزعا ءوستى.
بۇعان دەيىن گرۋزيانىڭ بيىلعى قىركۇيەكتەگى ەكسپورتتىق كورسەتكىشى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتكەنىن حابارلاعان ەدىك.