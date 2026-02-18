رەزەرۆاتتان زاڭسىز اڭ اۋلاعاندارعا قانداي جازا قولدانىلادى
پاۆلودار. KAZINFORM - «ەرتىس ورمانى» تابيعي رەزەرۆاتى اۋماعىندا اڭنىڭ كەز كەلگەن ءتۇرىن اتۋعا تىيىم سالىنعان. اڭشىلار كەيبىر سيرەك جانە باعالى اڭداردى اۋلاعانى ءۇشىن قانداي جازا قاراستىرىلعانىن بىلە جۇرگەنى ابزال.
2026 -جىلى بەلگىلەنگەن ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (1 ا ە ك = 4325 ت گ) نەگىزىندە، زاڭسىز اۋلانعان ءاربىر اڭ ءۇشىن مەملەكەتكە كەلتىرىلگەن زالالدى وتەۋ مىندەتتەلەدى. ال رەزەرۆات اۋماعىندا بۇل سومالار ەسەلەنىپ ەسەپتەلەدى.
«ەرتىس ورمانى» رەزەرۆاتىندا اڭشىلىققا تىيىم سالىنعان. مۇنى بىلمەي، مىلتىق كەزەسەڭىز، ءىرى كولەمدەگى ايىپپۇلدار مەن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك كۇتىپ تۇر.
تۇياقتىلار مەن تەرىسى باعالى اڭدار:
- بۇلان - 2162500 تەڭگە (500 ا ە ك) - ەڭ ءىرى ايىپپۇلدىڭ ءبىرى؛
- ەلىك - 1081250 تەڭگە (250 ا ە ك) ؛
- ورمان سۋسارى: 865000 تەڭگە (200 ا ە ك)؛
- سىلەۋسىن: 86500 تەڭگە (20 ا ە ك)؛
- بورسىق: 43250 تەڭگە (10 ا ە ك)؛
- تۇلكى، قويان، قارساق، ءتيىن: 21625 تەڭگە (5 ا ە ك).
قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگەن قۇستار مەن اڭداردى اۋلاۋ — ەرەكشە اۋىر قىلمىس. ولاردىڭ پوپۋلياتسياسىنىڭ ازايۋى ەكوجۇيەنىڭ تەپە- تەڭدىگىن بۇزادى. ماسەلەن:
يتەلگى: 3027500 تەڭگە (700 ا ە ك) ؛
بۇركىت جانە سۇڭقىلداق اققۋ: 1730000 تەڭگە (400 ا ە ك) .
تەك جانۋاردىڭ ءوزىن عانا ەمەس، ونىڭ ءوسىپ- ءونۋ ورتاسىن بۇزۋ دا زاڭمەن جازالانادى. ماسەلەن، قۇس ۇياسىن نەمەسە اڭ ءىنىن بۇزعانى ءۇشىن 43250 تەڭگە (10 ا ە ك) ايىپپۇل سالىنسا، جۇمىرتقالاردى زاڭسىز الۋدىڭ جازاسى ەرەسەك جانۋار قۇنىنىڭ %50 ىن قۇرايدى.
جانۋارلاردى ىزدەۋ، اڭدۋ جانە قۋدالاۋ، سونداي-اق اڭشىلىق القاپتارىندا قارۋ-جاراق نەمەسە اڭ اۋلايتىن قۇستارمەن ءجۇرۋ اڭشىلىققا تەڭەستىرىلەتىنىن ءبىلۋ ماڭىزدى. بۇل ارەكەتتەر ءۇشىن دە ايىپپۇل سالىنىپ، قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلەدى.