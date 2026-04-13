پەريزات قايراتتىڭ قىمبات كولىگى پوليتسياعا بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇعان دەيىن پەريزات قايراتقا تيەسىلى بولعان جانە اۋكسيونعا شىعارىلعان قىمبات Mercedes كولىگى استانا پوليتسياسىنا بەرىلدى.
استانا قالاسىنىڭ مەملەكەتتىك مۇلىك جانە جەكەشەلەندىرۋ دەپارتامەنتى مالىمەتىنشە، پەريزات قايراتتىڭ كولىگىنە قاتىستى جاعدايدا ساتۋدان گورى مەملەكەتتىك ورگانعا بەرۋگە باسىمدىق بەرىلگەن.
وتىنىشتەردى قاراۋ قورىتىندىسى بويىنشا 2026-جىلعى 7-ساۋىردەگى حاتتاماعا سايكەس استانا پوليتسيا دەپارتامەنتى ساۋدا-ساتتىق جەڭىمپازى دەپ تانىلعان.
ەندى 15 جۇمىس كۇنى ىشىندە شەشىم رەسمي تۇردە راسىمدەلىپ، مۇلىك ۆەدومستۆو تەڭگەرىمىنە بەكىتىلۋى قاجەت، ياعني پوليتسيانىڭ پايدالانۋىنا بەرىلۋگە ءتيىس. وسىلايشا Mercedes-Benz S 450 ەلوردا دەپارتامەنتىنىڭ يەلىگىنە ءوتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پەريزات قايراتتان تاركىلەنگەن Mercedes-Benz S-450 كولىگى ساتىلىمعا شىعارىلعانى، كولىك 79,4 ميلليون تەڭگەگە باعالانعانى حابارلاندى.
پەريزات قايرات تۋرالى نە بەلگىلى؟
پەريزات قايرات Biz Birgemiz Qazaqstan قايىرىمدىلىق قورىنىڭ ءتورايىمى، قازاقستانداعى بەلسەندى ەرىكتىلەر قوزعالىسىنىڭ جەتەكشىسى رەتىندە تانىمال بولدى.
2024-جىلى 14-قاراشادا قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى پەريزات قايرات 1,5 ميللياردتى جىمقىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەنىن حابارلادى.
2025-جىلى 25-شىلدەدە پەريزات قايرات ورتاشا قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىندەگى مەكەمەدە 10 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. ال پەريزات قايراتتىڭ اناسى 7 جىلعا سوتتالدى.