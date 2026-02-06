پەريزات قايرات كولونيادا جۇمىس ىستەي مە؟
استانا. KAZINFORM - جارتى جىل بۇرىن پەريزات قايرات الاياقتىق قىلمىسىنا بايلانىستى 10 جىلعا سوتتالدى. الايدا سودان بەرى وعان كولونيادان جۇمىس تابىلماي وتىر.
2025-جىلى قازاندا ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى اباي قايىربەكوۆ پەريزات قايراتتى جۇمىسقا ورنالاستىرۋ ماسەلەسى ونىڭ قابىلەت-داعدىسىنا جانە مەكەمەدە بوس ورىندار بار-جوعىنا قاراي شەشىلەتىنىن ايتتى.
Tengrinews.kz قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتىنە رەسمي ساۋال جولداعان. ناتيجەسىندە پەريزات قايرات ءالى كۇنگە دەيىن جۇمىسسىز ەكەنى بەلگىلى بولدى.
«سوتتالعان ازامات سوت شەشىمىنە سايكەس مەكەمەدە جازاسىن وتەپ جاتىر. قازىر مەكەمەدە بوس جۇمىس ورىندارى بولماعاندىقتان، ول جۇمىس ىستەمەيدى»، - دەپ جازىلعان جاۋاپتا.
سونىمەن قاتار، ق ا ج ك پەريزات قايرات قاي كولونيادا جازاسىن وتەپ جاتقانىن اتاۋدان باس تارتقان. دەگەنمەن، كوميتەت مالىمەتىنشە، سوتتالعاندار 48 ءتۇرلى ماماندىقتىڭ ءبىرىن يگەرە الادى. ماسەلەن كولونيادا اسپاز، ارا ءوسىرۋشى سياقتى ماماندىقتاردى مەڭگەرۋگە مۇمكىندىك بار.
بۇدان بولەك، 34 باعىت بويىنشا قىسقا مەرزىمدى كۋرستار قاراستىرىلعان.
پەريزات قايرات تۋرالى نە بەلگىلى؟
پەريزات قايرات - Biz Birgemiz Qazaqstan قايىرىمدىلىق قورىنىڭ ءتورايىمى، قازاقستانداعى بەلسەندى ەرىكتىلەر قوزعالىسىنىڭ جەتەكشىسى رەتىندە تانىمال.
2024-جىلى 14-قاراشادا قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى پەريزات قايرات 1,5 ميللياردتى جىمقىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەنىن حابارلادى.
ەسكە سالايىق، 2025-جىلى 25-شىلدەدە پەريزات قايرات ورتاشا قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىندەگى مەكەمەدە 10 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. ال پەريزات قايراتتىڭ اناسى 7 جىلعا سوتتالدى.