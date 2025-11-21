ريزابەك ايتمۇحان بايىرعى قارسىلاسىن ايقىن باسىمدىقپەن ۇتتى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ساۋد ارابياسىندا ءوتىپ جاتقان يسلام ىنتىماقتاستىعى ويىندارىندا ەركىن كۇرەستەن الەم چەمپيونى ريزابەك ايتمۇحان فينالعا شىقتى.
الەم چەمپيونى ريزابەك ايتمۇحانوۆ ماگومەدحان ماگومەدوۆتان (ازەربايجان) باسىم ءتۇسىپ، جارتىلاي فينالدا احمەت تاجۋدينوۆقا ەكى رەت كەتكەن ەسەسىن قايتاردى، ەسەپ 15:3.
ايتا كەتەيىك، ريزابەك ايتمۇحان - ەرەسەكتەر اراسىندا ەركىن كۇرەستەن الەم چەمپيونى اتانعان تۇڭعىش قازاق بالۋانى. ول بۇل اتاقتى 2023-جىلى بەلگرادتا وتكەن الەم چەمپيوناتىندا 92 كەلى سالماق دارەجەسىندە جەڭىپ العان. سونىمەن قاتار 2024-جىلى 20 جانە 23 جاسقا دەيىنگى الەم چەمپيوناتتارىنىڭ جەڭىمپازى.
ەسكە سالساق، ريزابەك ايتمۇحان بۇعان دەيىن احمەد تاجۋدينوۆپەن ەكى مارتە كەزدەسىپ، ەكەۋىندە دە جەڭىلگەن. ولار 2024-جىلى ازيا چەمپيوناتىندا جانە «ياشار دوگۋ» حالىقارالىق تۋرنيرىندە جولىققان ەدى. ءدال وسى تاجۋدينوۆ پاريج وليمپياداسىندا قازاقستاندىق بالۋان الىشەر ەرعاليدى جارىس جولىنان ىعىستىرعان بولاتىن.
قازىرگى تاڭدا ريزابەك كۇرەستىڭ ەڭ تارتىستى سانالاتىن 97 كەلى سالماق دارەجەسىندە باق سىناپ ءجۇر. بۇل سالماق دارەجەسى - الەمدىك دەڭگەيدەگى مىقتى پالۋانداردىڭ ناعىز باسەكەسى. ساۋد ارابياسىنداعى دودادا دا وسى سالماقتىڭ تاڭداۋلى سپورتشىلارى جينالعان. ولاردىڭ قاتارىندا پاريج وليمپياداسىنىڭ چەمپيونى احمەد تاجۋدينوۆ (باحرەين)، وليمپيادانىڭ قولا جۇلدەگەرلەرى اميرالي ازارپيا (يران) جانە ماگومەدحان ماگومەدوۆ (ازەربايجان) بولدى.
بۇعان دەيىن ريزابەك ايتمۇحان U23 ساناتىنداعى الەم چەمپيناتىنىڭ قولا جۇلدەگەرى اتانعانىن جازعانبىز.