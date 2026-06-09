ريددەردە ورمانعا بارۋعا تىيىم سالىندى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى ريددەر قالاسىندا ورمانعا بارۋعا تىيىم سالىندى.
تىيىم جوعارى ءورت قاۋپىنە بايلانىستى ەنگىزىلىپ وتىر.
- ريددەر قالاسىنىڭ ورمان القاپتارىندا اۋا رايى جاعدايىنا بايلانىستى ءورت قاۋپىنىڭ جوعارى IV كلاسى بەلگىلەندى. وسىعان بايلانىستى ورمانعا بارۋعا تىيىم سالىنادى. تىيىم مول جاۋىن-شاشىن تۇسكەنگە دەيىن ءوز كۇشىندە بولادى،-دەپ حابارلادى «ريددەر ورمان شارۋاشىلىعى» ك م م وكىلدەرى.
بەلگىلەنگەن تالاپتى بۇزعاندار اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى. جەكە تۇلعالار ءۇشىن ايىپپۇل مولشەرى 10 ا ە ك-ءتى (43250 تەڭگە) قۇرايدى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن شىعىس قازاقستان وبلىسى ريددەر قالاسىنداعى جىلۋ ەلەكتر ورتالىعىندا ەكى قازاندىق جوندەلىپ جاتقانى حابارلانعان.