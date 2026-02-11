ەۋرووداقتا ساتىلماعان كيىمدى جويۋعا تىيىم سالىنادى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق وداقتا كومپانيالارعا ساتىلماي قالعان كيىم-كەشەكتى جويۋعا تىيىم سالىنباق، دەپ حابارلايدى DW باسىلىمى.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، ءىرى وندىرۋشىلەر ءۇشىن بۇل تىيىم 19- شىلدەدەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى. ال قالعان كاسىپورىندار 2030-جىلعا دەيىن ساتىلماعان كيىم قالدىقتارىن جويۋ تاجىريبەسىنەن تولىق باس تارتۋى ءتيىس.
سونىمەن قاتار ءبىرقاتار ەرەكشەلىك قاراستىرىلعان. ماسەلەن، زاقىمدانعان تاۋارلار نەمەسە گيگيەنالىق تالاپتارعا بايلانىستى جويۋ قاجەت بولعان جاعدايلار بۇل تىيىمعا كىرمەيدى. دەگەنمەن كومپانيالار قانداي تاۋارلاردى ۋتيليزاتسيالاعانى تۋرالى اشىق اقپارات بەرۋگە مىندەتتەلەدى.
DW مالىمەتىنشە، جاڭا تالاپتار نارىقتاعى قازىرگى جاعدايدى وزگەرتۋگە باعىتتالعان. قازىر توقىما ونىمدەرىن جويۋ ولاردى قايتا وڭدەۋگە قاراعاندا ارزانىراق بولعاندىقتان، جىل سايىن ە و اۋماعىندا ميلليونداعان كيىم-كەشەك قوقىسقا تاستالادى.
- بۇل جاعدايعا ونلاين-ساۋدا دا ىقپال ەتىپ وتىر. ينتەرنەت ارقىلى ساتىپ الىنعان تاۋارلاردىڭ ەداۋىر بولىگى كەرى قايتارىلادى، ال كومپانيالار ءۇشىن ولاردى قايتا ساتۋعا دايىنداعاننان گورى جويۋ وڭايىراق. ەۋروكوميسسيا دەرەگىنشە، ەۋرووداقتا ساتىلماي قالعان اياق كيىم مەن كيىمنىڭ شامامەن 10 پايىزى جويىلادى، كوبىنە ولاردى ورتەيدى. ناتيجەسىندە جىل سايىن اتموسفەراعا شامامەن 5,6 ميلليون توننا كومىرقىشقىل گازى بولىنەدى. بۇل كورسەتكىش، مىسالى، بۇكىل شۆەتسيا ەلىنىڭ CO₂ شىعارىندىلارىنان دا جوعارى. تەك گەرمانيانىڭ وزىندە ونلاين-ساۋدا سالاسىندا جىل سايىن شامامەن 20 ميلليون قايتارىلعان تاۋار ۋتيليزاتسيالانادى. بۇل ەكولوگيا مەن كليماتقا ايتارلىقتاي زيان كەلتىرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان بايلانىستى ەۋروكوميسسيا كومپانيالاردى تاۋار قورىن ءتيىمدى باسقارۋعا، قايتارىلعان ونىمدەردى قايتا وڭدەۋگە جانە بالاما جولداردى قاراستىرۋعا ىنتالاندىرماق. اتاپ ايتقاندا، كيىمدى قايتا ساتۋ، قايتا وڭدەۋ نەمەسە مۇقتاج جاندارعا بەرۋ ۇسىنىلادى.
ايتا كەتەيىك، ەۋرووداققا مۇشە 27 ەل باسشىلارىنىڭ كەلەسى ءسامميتى بەلگيانىڭ اۋىلدىق ايماعىنداعى ولدەن- بيزەن قامالىندا وتەدى. جيىن بارىسىندا قىتاي مەن ا ق ش سەكىلدى باسەكەلەستەر اياسىندا ەو- نىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگى تالقىلانادى.
كۇن تارتىبىندە ءبىرىڭعاي نارىقتى بىرىكتىرۋ جانە ەۋرووداق ەكونوميكاسىنىڭ اۋقىمىن ءتيىمدى پايدالانۋ ارقىلى قۇرلىقتىڭ جاھاندىق باسەكەدەن شەت قالماۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسى تۇر.