رومان سكليار 2026-جىلعا ونەركاسىپ پەن قۇرىلىس باسىمدىقتارىن بەلگىلەدى
استانا. KAZINFORM – ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكلياردىڭ توراعالىعىمەن 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ القا وتىرىسى ءوتتى، دەپ حابارلايدى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
شاراعا ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ، ۇكىمەت اپپاراتىنىڭ، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، وڭىرلەر اكىمدىكتەرىنىڭ، ۇلتتىق كومپانيالاردىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق قوعامدىق كەڭەس مۇشەلەرى مەن ۆەدومستۆوعا قاراستى ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
وتىرىس بارىسىندا مينيسترلىكتىڭ 2025-جىلعى قىزمەتىنىڭ قورىتىندىلارى جانە الداعى كەزەڭگە ارنالعان جوسپارلارى قارالدى.
القا وتىرىسىن اشقان ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا جانە ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا مينيسترلىك الدىنا ءبىرقاتار ناقتى مىندەتتەر قويىلعانىن اتاپ ءوتتى.
- 2025-جىلدىڭ قورىتىندىلارى ونەركاسىپ پەن قۇرىلىس سالاسىنىڭ جاڭا دامۋ كەزەڭىنە قادام باسقانىن دالەلدەيدى. ءوندىرىستىڭ ءوسۋى، تۇرعىن ءۇيدىڭ رەكوردتىق كولەمدە پايدالانۋعا بەرىلۋى، جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبالار جانە جەر قويناۋىن پايدالانۋ سالاسىنداعى رەفورمالار - بۇل ءارى قاراي ساپالى سەرپىلىس جاساۋعا نەگىز بولاتىن بەرىك ىرگەتاس، - دەپ اتاپ ءوتتى ەرسايىن ناعاسپايەۆ.
وڭدەۋ ونەركاسىبىندەگى ءوسىم
ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا وڭدەۋ ونەركاسىبىندەگى ءوندىرىس كولەمىنىڭ ءوسىمى 6,4 پايىزعا جەتتى.
وڭ ديناميكا مەتاللۋرگيا (1,2 پايىزعا)، ماشينا جاساۋ (12,9 پايىزعا)، حيميا ونەركاسىبى (9,8 پايىزعا)، قۇرىلىس ماتەريالدارى ءوندىرىسى (9,7 پايىزعا)، رەزەڭكە جانە پلاستماسسا بۇيىمدارى ءوندىرىسى (7,6 پايىزعا) جانە باسقا دا سالالارداعى ءوسىم ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلدى.
جالپى سوماسى شامامەن 1,5 تريلليون تەڭگەنى قۇرايتىن 190 جوبا پايدالانۋعا بەرىلىپ، 22 مىڭنان استام تۇراقتى جۇمىس ورنى قۇرىلدى.
قازاقستاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردىڭ ءتىزىلىمى ىسكە قوسىلىپ، جۇيەدە 800 دەن استام كومپانيا تىركەلدى.
ءۇش جاڭا ارنايى ەكونوميكالىق ايماق («اقتوبە»، «اتىراۋ» جانە «قورقىت اتا» ا ە ا) قۇرىلىپ، ءىرى جوبالار بويىنشا 13 ينۆەستيتسيالىق كەلىسىمگە قول قويىلدى.
قۇرىلىستاعى رەكوردتىق كورسەتكىشتەر
ەرسايىن ناعاسپايەۆ اتاپ وتكەندەي، قۇرىلىس سالاسىندا دا وڭ ناتيجەلەرگە قول جەتكىزىلدى.
جوسپارلانعان 19,2 ميلليون شارشى مەتردىڭ ورنىنا 20,1 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي پايدالانۋعا بەرىلدى، بۇل 185 مىڭنان استام تۇرعىن ءۇيدى قۇرايدى (ن ك ي - 105,1 پايىز). بۇل كورسەتكىش الدىڭعى كەزەڭ دەڭگەيىنەن اسىپ، جاڭا رەكورد ورناتىلدى.
سونداي-اق سالانىڭ تۇراقتى دامۋىنا نەگىز بولاتىن جاڭا قۇرىلىس كودەكسى قابىلداندى.
جەر قويناۋىن پايدالانۋ سالاسىنداعى رەفورمالار
ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترىنىڭ اقپاراتىنا سايكەس، جەر قويناۋىن پايدالانۋ سالاسىن رەتتەيتىن جەر قويناۋى تۋرالى كودەكسكە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. قۇجات اياسىندا ەلدىڭ مينەرالدىق-شيكىزات بازاسىن تولىقتىرۋعا جانە ورنىقتى دامىتۋعا باعىتتالعان زاڭنامالىق جانە ينستيتۋتسيونالدىق رەفورمالار ىسكە اسىرىلدى.
مەملەكەتتىك ەسەپكە كوك- جون، التىن-شوقى، سامومبەت، ستۋدەنتتىك جانە تاقىر-قالجىردى قوسا العاندا 17 جاڭا كەن ورنى قابىلداندى.
اعىمداعى جىلى جاڭا بۋىننىڭ 1:50000 ماسشتابتاعى ەگجەي-تەگجەيلى كارتالارىن جاساۋ شەڭبەرىندە ەل اۋماعىنىڭ 100 مىڭ شارشى شاقىرىمى زەرتتەلەدى، كەيىننەن بۇل كولەم جىل سايىن 30 مىڭ شارشى شاقىرىمعا ۇلعايتىلاتىن بولادى. كارتاعا ءتۇسىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە قويىلاتىن جاڭا تالاپتار بەكىتىلىپ، 20 جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتاما ازىرلەندى.
سيفرلاندىرۋ
ەرسايىن ناعاسپايەۆتىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا جەر قويناۋىن پايدالانۋدىڭ ءبىرىڭعاي پلاتفورماسى جۇمىس ىستەيدى. وندا 22 مەملەكەتتىك قىزمەت قولجەتىمدى، ەلەكتروندىق اۋكتسيوندار جانە قول قويۋ بونۋسىن ونلاين تولەۋ جۇيەسى ىسكە اسىرىلعان. جالپى 700 دەن استام ليتسەنزيا بەرىلگەن. شامامەن 4,6 ميلليون گەولوگيالىق ەسەپ سيفرلاندىرىلدى.
2025-جىلدىڭ سوڭىندا قۇرىلىس مونيتورينگىنە كومپيۋتەرلىك كورۋ جانە جاساندى ينتەللەكت ەنگىزۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبا ىسكە اسىرىلدى. جۇيە باس جوسپارلار مەن ەگجەي-تەگجەيلى جوسپارلاۋ جوبالارىن اۆتوماتتى تۇردە سالىستىرىپ، قۇرىلىس باستالعانعا دەيىن سايكەسسىزدىكتەردى انىقتايدى. بۇل بۇرىن تەك كەيىننەن انىقتالاتىن بايلانىستىرۋ، «قىزىل سىزىقتار» جانە فۋنكتسيونالدىق ايماقتارداعى قاتەلىكتەردى ەرتە كەزەڭدە بولدىرماۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ناتيجەسىندە، جاساندى ينتەللەكت قالا قۇرىلىسى باقىلاۋىن قولمەن ءارى سۋبەكتيۆتى فورماتتان جۇيەلى جانە بولجامدى دەڭگەيگە كوشىرەدى. بۇل زاڭسىز قۇرىلىس تاۋەكەلدەرىن تومەندەتىپ، اۋماقتىق جوسپارلاۋ ساپاسىن ارتتىرادى.
سونىمەن قاتار، وتكەن جىلى ەنەرگەتيكا جانە كوممۋنالدىق سەكتوردى جاڭعىرتۋ جونىندەگى ۇلتتىق جوبانىڭ جوبالارىن باسقارۋدىڭ جاناما سيفرلىق پلاتفورماسى ىسكە قوسىلدى. ول باستامالاردى ىرىكتەۋدەن باستاپ، ىسكە اسىرۋدى مونيتورينگتەۋگە دەيىنگى بۇكىل تسيكلدى ءبىر كونتۋردا بىرىكتىرەدى: وتىنىمدەردى قالىپتاستىرۋ، EPC- مودەل بويىنشا مەردىگەردى انىقتاۋ، جوبالىق قۇجاتتامانى ازىرلەۋ، وففتەيك-كەلىسىمشارتتار مۇمكىندىگى بار تاۋارلاردى ساتىپ الۋ جانە ورىندالۋدى اناليتيكالىق باقىلاۋ.
2026-جىلعا ارنالعان جوسپارلار
جيىن بارىسىندا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە-مينيسترلەرى ولجاس ساپاربەكوۆ، قۋاندىق قاجكەنوۆ، يران شارحان جانە ءجاننات ءدۇبىروۆا 2025-جىلعى ناتيجەلەرى جونىندە ەسەپ بەرىپ، مينيسترلىك قىزمەتىنىڭ نەگىزگى باعىتتارى بويىنشا الداعى كەزەڭگە ارنالعان جوسپارلاردى جان-جاقتى تانىستىردى.
اتاپ ايتقاندا، 2026- 2027 -جىلدارى قۇرىلىس سالاسىندا سيفرلىق رەفورمانى ىسكە اسىرۋ جوسپارلانۋدا. سيفرلىق ترانسفورماتسيا قۇرىلىس ۇدەرىسىنىڭ بارلىق كەزەڭىن - جوبالاۋدان باستاپ «اقىلدى» پايدالانۋعا دەيىن قامتيتىن بولادى.
ت ك ش سالاسىندا ازاماتتارعا قىزمەت كورسەتۋدىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق مودەلىنە كوشۋ جۇزەگە اسىرىلادى. Smart Turmys پلاتفورماسىندا 2026-جىلى حالىققا ارنالعان ەلەكتروندىق كوممۋنالدىق قىزمەتتەر ىسكە قوسىلادى. 2026- 2028-جىلدارى كوممۋنالدىق رەسۋرستاردى ەسەپتەگىش قۇرالداردى جاپپاي ورناتۋ جانە ەسەپكە الۋ جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل سۋ، جىلۋ جانە ەلەكتر ەنەرگياسى بويىنشا اقىلدى ەسەپتەگىشتەردى ەنگىزۋدى جانە دەرەكتەردى اۆتوماتتاندىرىلعان جيناۋدى قامتيدى.
2026-جىلى «ەنەرگەتيكا جانە كوممۋنالدىق سەكتوردى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا 2,8 مىڭ شاقىرىم سۋ بۇرۋ جەلىلەرىن جانە 5 مىڭ شاقىرىم سۋ قۇبىرى جەلىلەرىن جاڭارتۋ جوسپارلانعان. ناتيجەسىندە 2030-جىلعا قاراي ولاردىڭ توزۋ دەڭگەيى تيىسىنشە 33 پايىز جانە 41 پايىزعا دەيىن تومەندەتىلەدى.
ونەركاسىپتە ستاندارتتاردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن بەكىتە وتىرىپ، كەڭ اۋقىمدى سيفرلاندىرۋعا كوشۋ كۇتىلۋدە. 2026-جىلى نورماتيۆتىك بازا قالىپتاستىرىلىپ، ال 2027-جىلدان باستاپ سيفرلىق ەگىزدەر ونەركاسىپتىك كاسىپورىندار ءۇشىن مىندەتتى ستاندارتقا اينالادى. بۇل نەگىزگى وندىرىستىك پروتسەستەردىڭ باسقارىلاتىن سيفرلىق كونتۋرعا كوشەتىنىن بىلدىرەدى.
كەلەسى كەزەڭ - گەولوگيالىق بارلاۋدا Big Data جانە جاساندى ينتەللەكتتى ەنگىزۋ. ماقسات - گەولوگيالىق دەرەكتەردىڭ كەمىندە 90 پايىزىن قامتۋ، ارحيۆتەردى ماشينا وقيتىن فورماتقا كوشىرۋ جانە 3D- ۆيزۋاليزاتسياسى بار قۇرىلىمدالعان گاج-بازا قۇرۋ. بۇل شاشىراڭقى دەرەكتەردەن ينتەراكتيۆتى ءۇش ولشەمدى جەر قويناۋى كارتاسىنا كوشۋگە جانە جاساندى ينتەللەكت شەشىمدەرىن جەر قويناۋىن پايدالانۋدىڭ ءبىرىڭعاي پلاتفورماسىمەن تولىق ينتەگراتسيالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
مينيسترلىك تاراپىنان 2026-2030-جىلدارعا ارنالعان جەڭىل ونەركاسىپتى دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارىن جانە توقىما ونەركاسىبىن دامىتۋ جونىندەگى جول كارتاسىن بەكىتۋ، سونداي-اق جەڭىل ونەركاسىپ تاۋارلارىن مىندەتتى تاڭبالاۋ مەن قاداعالاۋدى ەنگىزۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلەدى.
بيىل جالپى سوماسى 1,7 تريلليون تەڭگەنى قۇرايتىن شامامەن 200 جوبانى ىسكە اسىرۋ جوسپارلانعان. بۇل جوبالاردى ىسكە قوسۋ ناتيجەسىندە 19,4 مىڭعا جۋىق تۇراقتى جۇمىس ورنى قۇرىلادى.
ولاردىڭ قاتارىندا:
• جامبىل وبلىسىندا مينەرالدىق تىڭايتقىشتار ءوندىرۋ («ەۆروحيم-قاراتاۋ»)،
• پاۆلودار وبلىسىندا فەرروسيليتسيي ءوندىرۋ («Mineral Product International»)،
• پاۆلودار وبلىسىندا ۇستالىق- بانداجدىق كەشەن («Railcast systems» )،
• جۇك اۆتوموبيلدەرى مەن جول- قۇرىلىس تەحنيكاسىن ءوندىرۋ («Barys Truck Manufactory») ،
• قاراعاندى وبلىسىندا HOWO جۇك اۆتوموبيلدەرىن ءوندىرۋ («Saran Machinery» ) جوبالارى بار.
بارلىق جوبالار تولىق قۋاتىنا شىققان كەزدە ءوندىرىس كولەمى شامامەن 2,3 تريلليون تەڭگەنى قۇرايدى. ونىڭ ىشىندە ەكسپورتقا 0,5 تريلليون تەڭگە كولەمىندە ءونىم شىعارۋ، يمپورتتى الماستىرۋ - 1,5 تريلليون تەڭگە سوماعا جوسپارلانعان.
القا وتىرىسىنىڭ قورىتىندىلارى
قورىتىندى سوزىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكليار ۇكىمەت 2026-جىلعى مىندەتتەردى جۇزەگە اسىرۋعا تەرەڭ ساياسي ترانسفورماتسيا جاعدايىندا كىرىسكەنىن اتاپ ءوتتى. بۇل ترانسفورماتسيانىڭ نەگىزىن بۇكىلحالىقتىق تالقىلاۋعا شىعارىلعان جاڭا كونستيتۋتسيا قالاپ وتىر.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى ەكونوميكانى ترانسفورماتسيالاۋداعى نەگىزگى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ءبىرى ەكەنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- جاڭا كونستيتۋتسيالىق ارحيتەكتۋرا، ءبىر پالاتالى پارلامەنتكە - قۇرىلتايعا كوشۋ جانە حالىق كەڭەسىن قۇرۋ اتقارۋشى بيلىك قىزمەتىنىڭ قوعامدىق باقىلاۋىن كۇشەيتەدى. مينيسترلىك ءۇشىن بۇل - ەسەپتىلىكتىڭ جاڭا دەڭگەيى. ەندى قابىلداناتىن ءاربىر شەشىم جاڭا كونستيتۋتسيادا بەكىتىلگەن قوعامدىق سۇرانىستارعا سايكەس بولۋى ءتيىس. بۇل سىزدەردىڭ ۇجىمدارىڭىزعا ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەيدى، - دەدى رومان سكليار.
القا وتىرىسىندا سويلەگەن سوزىندە رومان سكليار مينيسترلىك باسشىلىعىنا ءبىرقاتار نەگىزگى باعىتتىڭ ىسكە اسىرىلۋىن قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىردى. ونىڭ ىشىندە:
• 5 جىلعا ارنالعان ءتيىمدى ينۆەستيتسيالىق جوبالارى بار ورتا مەرزىمدى جوسپار ازىرلەۋ،
• كادرلىق الەۋەتتى دامىتۋ،
• ءبىر اي مەرزىم ىشىندە اەا دامۋىنىڭ جاڭا مودەلىن ەنگىزۋ،
• سيرەك جانە سيرەك جەر مەتالدارى بويىنشا جوسپاردى وزەكتەندىرۋ،
• قۇرامىندا باعالى مەتالدارى بار شيكىزاتتى اكەتۋدى جانە زەرگەرلىك بۇيىمدار ەكسپورتىن نورماتيۆتىك رەتتەۋ،
• جەڭىل ونەركاسىپتى دامىتۋ جوسپارىن قابىلداۋ،
• گەولوگيالىق- گەوفيزيكالىق زەرتتەۋ كولەمىن 2,2 ميلليون شارشى شاقىرىمعا دەيىن كەڭەيتۋ جانە 1:50000 ماسشتابقا كوشۋ،
• جاڭا قۇرىلىس كودەكسىنىڭ نورماتيۆتىك بازاسىن ەنگىزۋ،
• گرادكاداستر جۇيەسى بويىنشا جۇمىستى كۇشەيتۋ،
• تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىن جانە يپوتەكالىق باعدارلامالاردى ىنتالاندىرۋ،
• سونداي-اق سيفرلاندىرۋ جىلى اياسىندا ۇلتتىق ونەركاسىپتىك اقپاراتتىق جۇيەنى ىسكە قوسۋ، جەر قويناۋى كاداسترىن سيفرلاندىرۋ، جاساندى ينتەللەكتى بار گەوبازانى دامىتۋ، «ە-Qurylys» جۇيەسىن جەتىلدىرۋ جانە ا گ س ك-3 كەلىسىمى ارقىلى سمەتالىق ءىستى سيفرلاندىرۋ.
جالپى القا وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا مەملەكەت باسشىسىنىڭ جولداۋىندا جانە ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا بەرىلگەن تاپسىرمالاردى ەسكەرە وتىرىپ، الداعى جۇمىستىڭ باسىم باعىتتارى ايقىندالدى.
وسىدان بۇرىن رومان سكليار «شيەۆرون» كورپوراتسياسى ەۋرازيا بولىمشەسىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورىمەن كەزدەسكەنىن جازعانبىز.