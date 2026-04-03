ەۋروپالىقتار بەنزين باعاسىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى جاپپاي ەلەكترلى كولىكتەرگە اۋىسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستاعى داعدارىس جانە ەۋروپاداعى بەنزين باعاسىنىڭ كۇرت ءوسۋى ەۋروپالىقتاردى ەلەكتر كولىكتەرىن ساتىپ الۋدى قاراستىرۋعا ماجبۇرلەپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بريۋسسەلدەگى ءتىلشىسى.
ەۋروپاداعى بەنزين مەن ديزەل وتىنىنىڭ باعاسى ليترىنە ەكى ەۋرودان اسىپ، ەلەكتر كولىكتەرى نارىعىندا ناعىز قاربالاس تۋدىردى.
فرانسۋز جانە گوللانديالىق اۆتوموبيل پلاتفورمالارىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، اسىرەسە پايدالانىلعان كولىكتەر نارىعىندا ەلەكتر كولىكتەرىنىڭ ساتىلىمى كۇرت ءوستى.
فرانسيانىڭ ەڭ ءىرى پايدالانىلعان كولىكتەر نارىعى Aramisauto مالىمەتتەرى بويىنشا، ساتىلىمداعى ەلەكتر كولىكتەرىنىڭ ۇلەسى بىرنەشە اپتا ىشىندە ەكى ەسەگە جۋىق ءوستى، %6,5 دان %12,7 عا دەيىن. مۇنداي كورىنىس باسقا ەۋروپالىق پلاتفورمالاردا دا بايقالادى.
نورۆەگيادا ەلەكتر كولىكتەرى پايدالانىلعان نارىقتاعى تانىمالدىلىعى بويىنشا ديزەلدى مودەلدەردى باسىپ وزدى. ەۋروپالىق اۆتوموبيل وندىرۋشىلەرى قاۋىمداستىعىنىڭ (ACEA) سوڭعى مالىمەتى بويىنشا، 2026 -جىلدىڭ العاشقى ەكى ايىندا ە و- دا جاڭا تىركەلگەن اككۋمۋلياتورلى ەلەكتر كولىكتەرىنىڭ ۇلەسى شامامەن %19 عا جەتتى.
فرانسيادا ەلەكتر كولىكتەرىنىڭ ساتىلىمى %69 عا، ال گەرمانيادا %26 دان استى. ساراپشىلار وتىن باعاسىنىڭ جوعارىلاۋى بۇرىن ۇزاق مەرزىمدى ءۇردىس بولىپ كورىنگەن وتپەلى كەزەڭدى كۇرت جەدەلدەتكەنىن اتاپ ءوتتى.
پايدالانىلعان ەلەكتر كولىكتەرىنە ەرەكشە سۇرانىس بار - ولار جاڭالارىنا قاراعاندا ايتارلىقتاي ارزان، ال وتىن ۇنەمدەۋ قازىرگى ەنەرگەتيكالىق داعدارىستا شەشۋشى فاكتورعا اينالدى.
- كوپتەگەن ەۋروپالىق ەلەكتروموبيلدى بەس- ون جىلدان كەيىن قاراستىرۋعا بولاتىن بولاشاقتىڭ كولىگى دەگەن ويعا ۇيرەنىپ كەتكەن. الايدا قازىرگى ەنەرگەتيكالىق داعدارىس بۇل جوسپاردى كۇرت وزگەرتتى. ەندى ونداي كولىكتى كوپ كۇتتىرمەي كەلەسى ايدا ساتىپ الۋ كەرەك، - دەپ اتاپ ءوتتى سالالىق ساراپشى Euractiv باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
وتىن باعاسىنىڭ كۇرت وسۋىنە يرانعا قاتىستى شيەلەنىستىڭ كۇشەيۋى جانە الەمدىك مۇناي ءوندىرىسىنىڭ نەگىزگى ارتەرياسى سانالاتىن ورمۋز بۇعازىنداعى كەمە قاتىناسى پروبلەمالارى سەبەپ بولدى. ەۋروپالىق بيلىك ازاماتتاردى كولىكپەن ءجۇرۋدى ازايتۋعا، باياۋ جۇرۋگە جانە ەنەرگيانى ۇنەمدەۋگە شاقىرىپ الەك.
گەرمانيادا كۇندەلىكتى باعانىڭ اۋىتقۋىن شەكتەيتىن «وتىن تەجەگىشى» كۇشىنە ەندى. بەنزين مەن ديزەل باعاسىنىڭ ءوسۋى ەۋروايماقتاعى ينفلياتسياعا اسەر ەتتى.
وسىلايشا، تاياۋ شىعىستاعى گەوساياسي تۇراقسىزدىقتان تۋىنداعان ەنەرگەتيكالىق داعدارىس ەۋروپانىڭ جاسىل ايماققا كوشۋىن جەدەلدەتىپ، ەلەكتروموبيلدەردى تەك ەكولوگيالىق تاڭداۋ عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ميلليونداعان جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن ەكونوميكالىق قاجەتتىلىككە اينالدىردى.
بۇعان دەيىن 2025 -جىلى ەلەكتروموبيلدەرگە دەگەن الەمدىك سۇرانىس رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتەتىنى حابارلانعان بولاتىن. 2025 -جىلى ەلەكتروموبيلدەر ساتىلىمى 2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %20 عا ارتىپ، رەكوردتىق 20,7 ميلليون داناعا جەتەدى دەپ بولجاندى.
قىتاي مەن نەمىس ەلەكترلى كولىكتەرى Tesla-نى ەۋروپا نارىعىنان ىعىستىرىپ جاتىر.