ەۋروپا ەلدەرى ا ق ش ءۇشىن اۋە كەڭىستىگىن جاپتى
استانا. KAZINFORM - يتاليا، يسپانيا جانە اۆستريا ا ق ش-قا اسكەري قولداۋ كورسەتۋدەن باس تارتىپ، يرانعا قارسى وپەراتسيادا وزدەرىنىڭ اۋە كەڭىستىگى مەن ينفراقۇرىلىمىن پايدالانۋعا شەكتەۋ قويدى.
اتاپ ايتقاندا، اۆستريا ءوزىنىڭ بەيتاراپ ساياساتتى ۇستاناتىنىن ايتىپ، ءوز اۋە كەڭىستىگىن پايدالانۋعا سۇرانىمدى قابىلدامادى.
ۆيتسە- كانتسلەر اندرەاس بابلەردىڭ ايتۋىنشا، ەل قاقتىعىسقا قاتىسۋعا نيەتى جوق جانە ىقتيمال ەنەرگەتيكالىق داعدارىستىڭ سالدارىن بولدىرماۋعا تىرىسادى. ونىڭ ايتۋىنشا، اۆستريا شيەلەنىستىڭ كۇشەيۋىنە بايلانىستى باعىتتى قولدامايدى.
ال يتاليا ا ق ش- تىڭ اسكەري ينفراقۇرىلىمىن پايدالانۋدان باس تارتتى. بۇل سيتسيليا ارالىندا ورنالاسقان سيگونەللا بازاسىنا قاتىستى.
بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، امەريكالىق اسكەري ۇشاقتار اۋەدە بولا تۇرا قونۋعا سۇراۋ سالعان، ءبىراق يتاليالىق تاراپ الدىن الا كەلىسىمنىڭ بولماۋىنا بايلانىستى رۇقسات بەرمەدى.
شەشىم يتاليانىڭ قورعانىس ءمينيسترى دەڭگەيىندە قابىلداندى. ريممەن قاجەتتى كونسۋلتاتسيالار الدىن-الا جۇرگىزىلمەگەنى اتاپ ءوتىلدى، بۇل باس تارتۋعا سەبەپ بولدى.
وسىعان دەيىن يسپانيا يرانعا قارسى امەريكالىق ۇشاقتار ءۇشىن اۋە كەڭىستىگىن جاپقان بولاتىن. ەل پرەمەر- ءمينيسترى پەدرو سانچەس سوعىس باستالعالى بەرى ا ق ش پەن يزرايلدىڭ سوققىلارىن زاڭسىز دەپ اتاپ، مادريدتىڭ بۇل قاقتىعىسقا قاتىسپايتىنىن بىرنەشە رەت مالىمدەگەن.