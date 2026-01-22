ەۋروپا دۇرىس باعىتتا ەمەس: ترامپ داۆوستا وتكەن فورۋمدا ءسوز سويلەدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Air Force One ۇشاعى تەحنيكالىق اقاۋعا بايلانىستى كەرى بۇرىلىپ، ساپارى كەشىگۋى مۇمكىن دەگەن بولجامعا قاراماستان، داۆوسقا ۋاقىتىندا جەتىپ، فورۋمدا ءسوز سويلەدى، دەپ حابارلايدى BBC.
ا ق ش پرەزيدەنتى ءسوزىن الدىڭعى اكىمشىلىكتى سىنعا الۋدان باستادى. ونىڭ ايتۋىنشا، دەموكراتتار ا ق ش- تى ەكونوميكالىق تۇرعىدا دا، حالىقارالىق ارەنادا دا ەداۋىر السىرەتكەن. الايدا ترامپ پەن ونىڭ كومانداسى بۇل جاعدايدى تۇزەتە العانىن مالىمدەدى.
سونىمەن قاتار دونالد ترامپ ەۋروپا قۇرلىعىنىڭ دامۋ جولىن قاتە تاڭداعانىن ايتتى.
«مەن ەۋروپانى جاقسى كورەمىن، ونىڭ گۇلدەنگەنىن قالايمىن. ءبىراق ول دۇرىس باعىتتا دامىپ جاتقان جوق»، - دەدى ترامپ.
ول قازىرگى كۇيىندەگى ەۋروپانى «مويىندامايتىنىن» ايتىپ، باقىلاۋسىز جاپپاي كوشى-قوندى، بيۋجەت پەن ساۋدا بالانسىنىڭ تاپشىلىعىن، سونداي-اق ەۋروپالىق كوشباسشىلاردىڭ ارەكەتسىزدىگىن سىنعا الدى.
گرەنلانديا ماسەلەسىنە قاتىستى ترامپ ا ق ش قاجەتتى ناتيجەگە جەتۋ ءۇشىن كۇش قولدانۋعا نيەتتى ەمەس ەكەنىن، الايدا ارالدى ساتىپ الۋ جونىندە دەرەۋ كەلىسسوز باستاۋدى تالاپ ەتەتىنىن ايتتى.
ول گرەنلانديانى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ءۇشىن ومىرلىك ماڭىزى بار اۋماق دەپ اتاپ، بۇل تەرريتوريانى قورعاۋ مەن دامىتۋعا تەك ا ق ش قانا قاۋقارلى ەكەنىن جەتكىزدى. سونىمەن بىرگە امەريكالىق اسكەري قاتىسۋدىڭ كۇشەيۋى مۇمكىن ەكەنىن دە جوققا شىعارمادى.
سونداي-اق ترامپ ۆەنەسۋەلا الداعى التى ايدا سوڭعى 20 جىلدا تاپقان تابىسىنان دا كوپ قارجى تابۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.
ول سوزىندە ا ق ش- تىڭ ساۋداسى مەن ەكونوميكاسىنا ەرەكشە نازار اۋدارعان ترامپ سوڭعى ءبىر جىلدا ەلدىڭ اي سايىنعى ساۋدا تاپشىلىعى ينفلياتسياسىز 77 پايىزعا قىسقارعانىن ايتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش- تا جاڭا بولات زاۋىتتارى سالىنىپ جاتىر. سونىمەن قاتار ول جالپى ساۋدا كولەمىنىڭ 40 پايىزىن قامتيتىن جاڭا ساۋدا كەلىسىمدەرى جاسالعانىن، ونىڭ ىشىندە ەۋروپا، جاپونيا جانە وڭتۇستىك كورەيامەن، اسىرەسە مۇناي-گاز سالاسىنداعى كەلىسىمدەر بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن دونالد ترامپتىڭ داۆوسقا رەكوردتىق دەلەگاتسيامەن كەلەتىنى حابارلانعان بولاتىن.