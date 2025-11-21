ەرتىس وزەنىندە جوعالعان ايەلدى ىزدەستىرۋ شارالارى ءجۇرىپ جاتىر
پاۆلودار. KAZINFORM - وزەن جاعاسىندا ونىڭ سىرتقى كيىمى تابىلعان. وسىعان بايلانىستى قۇتقارۋشىلار ەرتىس وزەنىنىڭ اكۆاتورياسىن تولىقتاي تەكسەرىپ جاتىر.
وبلىس ورتالىعىندا 1976 -جىلعى ايەل جوعالىپ كەتتى. توتەنشە جاعداي دەپارتامەنتىنىڭ دەرەگىنشە، ەرتىس وزەنىنىڭ جاعاسىنان ونىڭ سىرتقى كيىمى تابىلعان. قۇتقارۋشىلار ءقازىر وزەننىڭ اۋماعىن تەكسەرۋگە جۇمىلعان.
- قۇتقارۋشىلار، سۇڭگۋىرلەر سۋ ايدىنى مەن جاعالاۋ ايماعىن زەرتتەۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ارنايى جابدىقتى پايدالانۋدا. سونىڭ ىشىندە ءجۇزۋ قۇرالدارىمەن جانە ەحولوتپەن ىزدەستىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. توتەنشە جاعداي دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى پوليتسيامەن جانە ۆولونتەرلىك ۇيىمدارمەن بىرلەسىپ، جاعالاۋدى جاياۋ تەكسەرۋدە. جەرگىلىكتى جەردە بارلىق تارتىلعان قىزمەتتىڭ ءىس- قيمىلدارىن ۇيلەستىرۋ ۇيىمداستىرىلعان، - دەپ حابارلادى وڭىرلىك توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، تۇركىستان وبلىسىندا جوعالىپ كەتكەن 15 جاسار قىز الماتىدان تابىلدى.