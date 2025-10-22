ەرتىس باسسەينى اۋماعىندا زاڭسىز سالىنعان 13 نىسان جويىلادى
استانا. KAZINFORM - سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى سۋ رەسۋرستارىن رەتتەۋ، قورعاۋ جانە پايدالانۋ كوميتەتىنىڭ ەرتىس باسسەيندىك سۋ ينسپەكتسياسى مەملەكەتتىك باقىلاۋ شەڭبەرىندە زاڭسىز سالىنعان نىساندار ءۇشىن التى سۋبەكتىنى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتتى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
ناتيجەسىندە، سوتتىڭ ءبىرىنشى ينستانتسياسىنىڭ شەشىمىمەن نىساندى جويۋ تۋرالى شەشىم شىعارىلدى، ونىڭ ىشىندە 8 ى اباي وبلىسىندا، 4 ەۋى شىعىس قازاقستان وبلىسىندا، 1 ەۋى پاۆلودار وبلىسىندا. سونىمەن قاتار قۇقىق بۇزۋشىلارعا جالپى سوماسى 9338501 تەڭگە كولەمىندە ايىپپۇل سالىندى.
- ەرتىس باسسەيندىك سۋ ينسپەكتسياسىنىڭ ماماندارى سۋ قورىن قورعاۋ جانە پايدالانۋ سالاسىنداعى زاڭبۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋ جانە جولىن كەسۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىپ كەلەدى. جاڭا سۋ كودەكسىندە ەنگىزىلگەن مەملەكەتتىك باقىلاۋ سالاسىنداعى جاڭا وكىلەتتىكتەر ينسپەكتورلارعا ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرى مەن سۋ زاڭناماسىن بۇزۋ فاكتىلەرىنە جەدەل ارەكەت ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ەرتىس باسسەيندىك سۋ ينسپەكتسياسىنىڭ باسشىسى مەدەت جادىگەر ۇلى.