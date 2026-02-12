رەسەيدە WhatsApp تولىق بۇعاتتالۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات – WhatsApp مەسسەندجەرىنىڭ ازىرلەۋشىلەرى رەسەي بيلىگى سەرۆيستى تولىق بۇعاتتاۋعا ارەكەت جاساعانىن مالىمدەدى.
بۇل تۋرالى كومپانيا 2026-جىلعى 12-اقپاندا X (بۇرىنعى Twitter) الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى رەسمي پاراقشاسىندا جاريالادى.
ازىرلەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، رەسەيلىك بيلىك حالىقتى مەملەكەتتىك باقىلاۋعا اشىق، قاۋىپسىزدىگى تومەن قوسىمشاعا كوشىرۋ ءۇشىن WhatsApp-تى تولىق شەكتەۋگە تىرىسقان.
بۇگىن رەسەي بيلىگى ادامداردى مەملەكەتتىك، باقىلاۋدان قورعالماعان قوسىمشاعا ماجبۇرلەۋ ءۇشىن WhatsApp-تى تولىق بۇعاتتاۋعا ارەكەت جاسادى. 100 ميلليوننان استام پايدالانۋشىنى جەكە ءارى قاۋىپسىز بايلانىس قۇقىعىنان ايىرۋ - كەرى قادام جانە ول ەلدەگى قاۋىپسىزدىكتى تومەندەتۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن WhatsApp مالىمدەمەسىندە.
كومپانيا ءوز پايدالانۋشىلارىنىڭ بايلانىستا قالۋى ءۇشىن قولدان كەلگەننىڭ ءبارىن جاساپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
رەسەيدە سوڭعى كۇندەرى WhatsApp جۇمىسىنا قاتىستى شاعىمدار كوبەيگەن. ءتۇرلى سەرۆيستەردىڭ دەرەگىنشە، پايدالانۋشىلار مەديافايلداردىڭ جۇكتەلمەيتىنىن، حابارلامالار مەن ەسكەرتۋلەردىڭ كەلمەيتىنىن، سونداي-اق اۋديو جانە بەينەقوڭىراۋلاردىڭ جۇمىس ىستەمەيتىنىن جازۋدا.
شاعىمدار كوبىنە سانكت-پەتەربۋرگ، ماسكەۋ، تۇمەن وبلىسى، يۋگرا وڭىرىنەن ءتۇسىپ جاتىر.
رەسەيدىڭ بايلانىس سالاسىن باقىلايتىن روسكومنادزور (ر ك ن) بۇل شەكتەۋلەر WhatsApp-تىڭ رەسەيلىك زاڭ تالاپتارىن ورىنداماۋىمەن جانە پلاتفورمانى الاياقتاردىڭ جيى پايدالانۋىمەن بايلانىستى ەكەنىن مالىمدەگەن.
ۆەدومستۆو WhatsApp تالاپتاردى تولىق ورىنداماعان جاعدايدا، سەرۆيستىڭ رەسەيدە تولىق بۇعاتتالۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
ب ا ق مالىمەتىنشە، WhatsApp جانە web.whatsapp دومەندەرى رەسەيدىڭ ۇلتتىق دومەندىك اتاۋلار جۇيەسىندەگى (ن س د ي) جازبالاردان الىنىپ تاستالعان. بۇعان دەيىن YouTube دومەنى دە وسى تىزىمنەن وشىرىلگەنى حابارلانعان.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، دومەننىڭ ۇلتتىق DNS جۇيەسىنەن الىنۋى سەرۆيستىڭ ەل ىشىندە مۇلدە اشىلماي قالۋىنا اكەلەدى. مۇنداي جاعدايدا قولدانۋشىلار پلاتفورماعا تەك VPN ارقىلى عانا كىرە الادى.
ەسكە سالايىق، 2026-جىلعى 10-اقپاندا روسكومنادزور Telegram مەسسەندجەرىن باياۋلاتۋ بويىنشا جۇمىس باستالعانىن حابارلاعان. Telegram نەگىزىن قالاۋشى پاۆەل دۋروۆ بۇل جاعدايعا پىكىر ءبىلدىرىپ، بيلىك «ادامداردى باقىلاۋعا ارنالعان قوسىمشاعا كۇشتەپ كىرگىزگىسى كەلەدى» دەگەن مالىمدەمە جاساعان بولاتىن.