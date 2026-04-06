رەسەيدە العاش رەت ءبىرجۇمىرتقالى تورتەم دۇنيەگە كەلدى
استانا. KAZINFORM - رەسەيدىڭ سانكت-پەتەربۋرگ قالاسىندا ءتورت ەگىز قىز دۇنيەگە كەلدى. بۇل رەسەيدە بىردەي تورتەم تۋعان العاشقى جاعداي، دەپ حابارلايدى Kazinform.
سانكت-پەتەربۋرگتەگى 17-پەرزەنتحانانىڭ حابارلاۋىنشا، قىزدار جۇكتىلىكتىڭ 32 اپتاسىندا تۋعان.
ستاتيستيكا بويىنشا، مونوحوريالدى - «ءبىرجۇمىرتقالى» تورتەم - 15,5 ميلليون بوسانۋدىڭ بىرەۋىندە كەزدەسەدى. ەلدە مۇنداي ەرەكشە بوسانۋ بۇرىن-سوڭدى بولماعان.
- ءبىر ۋاقىتتا ءتورت بالانى دۇنيەگە اكەلۋ - ءتورت قولدىڭ جۇمىسىن ونعا كوبەيتۋ. وتا جاسايتىن بولمەدە انەستەزيولوگ-رەانيماتولوگ ماماندار، تاجىريبەلى وپەراتسيالىق مەدبيكەلەر جانە اكۋشەرلەر بريگاداسى بولدى، - دەلىنگەن پەرزەنتحانانىڭ جازباسىندا.
قىزداردىڭ مەرزىمى ءۇشىن وتە جاقسى كورسەتكىشتەرمەن تۋعانى اتاپ ءوتىلدى: 1400 گرام، 38 سانتيمەتر؛ 1570 گرام، 41 سانتيمەتر؛ 1640 گرام، 41 سانتيمەتر؛ 1360 گرام، 37 سانتيمەتر.
ەسكە سالساق، اقپان ايىندا قىتايدىڭ ۋحان قالاسىنداعى پەرزەنتحانالاردىڭ بىرىندە 24 جاستاعى ديلحۋمار مامەتجان ومىرگە بەسەم اكەلگەنىن جازدىق.
سونداي-اق اتىراۋدا ۇشەم دۇنيەگە كەلگەنى حابارلاندى.