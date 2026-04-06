بوكستان ءبىر جىلعا شەتتەتىلگەن ءالىمحان ۇلىنىڭ كەلەسى قارسىلاسى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM – دوپينگ داۋىنا بايلانىستى ءبىر جىلعا سپورتتان شەتتەتىلگەن قازاقستاندىق بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلى كەلەسى جەكپە-جەگىن ۇلى بريتانيالىق دەنزەل بەنتليگە قارسى وتكىزەدى.
ۇلى بريتانيالىق بوكسشى دەنزەل بەنتلي مەن ۆەنەسۋەلالىق ەندري سااۆەدرا اراسىنداعى كەزدەسۋدە ۇلى بريتانيا وكىلى باسىم ءتۇستى. جەكپە-جەك جەتىنشى راۋندتا اياقتالدى. 31 جاستاعى بەنتلي 34 جاستاعى سااۆەدرانى اۋىر سوققىلاردىڭ استىنا الىپ، تورەشى ايقاستى مەرزىمىنەن بۇرىن توقتاتۋعا ءماجبۇر بولدى.
وسىلايشا، دەنزەل بەنتلي WBO تۇجىرىمى بويىنشا ورتا سالماقتا ۋاقىتشا چەمپيون اتانىپ، جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ كەلەسى قارسىلاسى بولدى.
جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا قاتىستى دوپينگ داۋى
بىلتىر جەلتوقساندا جانىبەكتەن الىنعان دوپينگ-سىنامادان تىيىم سالىنعان مەلدوني پرەپاراتى انىقتالعانى بەلگىلى بولدى. بۇعان بايلانىستى WBO ۇيىمى ىشكى تەرگەۋ باستاعان، ال 7-جەلتوقسانعا جوسپارلانعان ءالىمحان ۇلى مەن WBA چەمپيونى ەريسلاندي لارا اراسىنداعى جەكپە-جەك كەيىنگە قالدىرىلعان ەدى.
بۇل زات 2016-جىلدان بەرى انتيدوپينگ ەرەجەلەرى بويىنشا تىيىم سالىنعاندىقتان، ءۇشىنشى تيتۋلعا جوسپارلانعان جەكپە-جەك وتپەي قالدى.
جانىبەكتىڭ كومانداسى مەن قازاقستاننىڭ كاسىبي بوكس فەدەراتسياسى VADA- دان ەكىنشى سىنامانى اشۋدى سۇراعان. قايتا تالداۋ دا سپورتشىنىڭ قانىندا تىيىم سالىنعان زات بارىن راستادى.
انىقتاما: مەلدوني - جۇرەك-قانتامىر اۋرۋىنا قارسى قولدانىلاتىن ءدارى. ول اعزاداعى زات الماسۋدى جاقسارتىپ، جاسۋشالاردىڭ ەنەرگيانى ءتيىمدى پايدالانۋىنا كومەكتەسەدى جانە جۇكتەمەنى جەڭىلدەتۋى مۇمكىن. سوندىقتان ول توزىمدىلىكتى ارتتىرىپ، قالپىنا كەلۋدى جىلدامداتۋى ىقتيمال دەپ ەسەپتەلىپ، سپورتتا دوپينگ ساناتىنا ەنگىزىلگەن.