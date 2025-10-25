رەسەي بانكى نەگىزگى مولشەرلەمەنى قاتارىنان ءتورتىنشى رەت تومەندەتتى
استانا. KAZINFORM - ەلدىڭ نەگىزگى قارجى رەتتەۋشىسى نەگىزگى مولشەرلەمەنى 50 بازيستىك پۋنكتكە، 17 پايىزدان 16,5 پايىزعا دەيىن تومەندەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
24-قازانداعى وتىرىسىنان كەيىن رەسەي بانكىنىڭ ديرەكتورلار كەڭەسى نەگىزگى مولشەرلەمەنى 16,5 پايىزعا دەيىن تومەندەتۋگە شەشىم قابىلدادى. بۇل وسىمەن - ءتورتىنشى تومەندەتۋ.
- رەسەي بانكى ينفلياتسيانى ماقساتتى دەڭگەيگە قايتارۋ ءۇشىن كرەديت شارتتارىن جەتكىلىكتى تۇردە قاتاڭ ساقتايدى. بازالىق ستسەنارييدە بۇل 2026-جىلى جىلىنا 13,0-15,0 پايىز ارالىعىنداعى ورتاشا نەگىزگى مولشەرلەمەنى قامتيدى جانە ۇزاقمەرزىمدى قاتاڭ كرەديت ساياساتىن بىلدىرەدى، - دەلىنگەن ورتالىق بانك مالىمدەمەسىندە.
باسپا ءسوز حابارلاماسىندا اتالىپ وتكەندەي، نەگىزگى مولشەرلەمە تۋرالى قوسىمشا شەشىمدەر ينفلياتسيا باياۋلاۋىنىڭ تۇراقتىلىعىنا جانە ينفلياتسيالىق بولجام ديناميكاسىنا بايلانىستى قابىلدانادى.
ەلدىڭ نەگىزگى قارجى رەتتەۋشىسىنىڭ بولجامىنا سايكەس، اعىمداعى اقشا- نەسيە ساياساتىن ەسكەرە وتىرىپ، جىلدىق ينفلياتسيا 2026-جىلى 4,0-5,0 پايىزعا دەيىن تومەندەيدى. 2027-جىلى جانە ودان كەيىنگى جىلدارى جىلدىق ينفلياتسيا ماقساتتى دەڭگەيدە قالادى.
رەسەيدەگى جىلدىق ينفلياتسيا، 20-قازانداعى باعالاۋ بويىنشا، 8,2 پايىزدى قۇرادى جانە 2025-جىلدىڭ سوڭىنا قاراي 6,5-7,0 پايىز ارالىعىندا بولادى دەپ بولجاندى.
رەسەي بانكىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، اعىمداعى ينفلياتسيالىق قىسىم 2025-جىلدىڭ سوڭى مەن 2026-جىلدىڭ باسىندا ءبىرقاتار فاكتورلارعا، سونىڭ ىشىندە باعانى تۇزەتۋگە جانە ينفلياتسيالىق بولجامداردىڭ الداعى ق ق س وسۋىنە رەاكسياسىنا بايلانىستى ۋاقىتشا ارتادى.
بۇعان دەيىن رەسەي بانكى نەگىزگى مولشەرلەمەنى 18 پايىزعا دەيىن تومەندەتكەنىن جازعانبىز.