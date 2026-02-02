ق ز
    08:53, 02 - اقپان 2026 | GMT +5

    رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولدارداعى احۋال قانداي

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    метель, боран, снег, закрыта дорога, автомобиль, көлік, қар, жол жабық
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    2026 -جىلعى 2 - اقپان ساعات 08:00 دەگى جاعداي بويىنشا، اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردىڭ كەلەسى ۋچاسكەلەرىندە كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى:

    باتىس قازاقستان وبلىسى

    • «اقتوبە - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 273-393-شاقىرىمى (بارباستاۋ اۋىلى - جىمپيتى اۋىلى ۋچاسكەسى)؛
    • «اتىراۋ - ورال» اۆتوجولىنىڭ 371-492-شاقىرىمى (چاپايەۆ اۋىلى - ورال قالاسى ۋچاسكەسى).

    قىزىلوردا وبلىسى

    • «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1522-1806-شاقىرىمى (№99 ستانتسيادان قىزىلوردا قالاسىنا دەيىن).

    جولدار شامامەن 2026 -جىلعى 2 - اقپان ساعات 12:00 دە اشىلادى.

    پاۆلودار وبلىسى

    • «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى كوپىر وتكەلىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جول ايرىعى ۋچاسكەسى - قالقامان اۋىلىنا كىرەبەرىس جانە استانا باعىتىنا شىعاتىن جول جابىلدى.

    شىعىس قازاقستان وبلىسى

    • وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.

    ەسكە سالايىق، سينوپتيكتەر 2-اقپاندا قازاقستاننىڭ 15 وبلىسىندا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالادى.

    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
