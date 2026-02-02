رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولدارداعى احۋال قانداي
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
2026 -جىلعى 2 - اقپان ساعات 08:00 دەگى جاعداي بويىنشا، اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردىڭ كەلەسى ۋچاسكەلەرىندە كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى:
باتىس قازاقستان وبلىسى
• «اقتوبە - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 273-393-شاقىرىمى (بارباستاۋ اۋىلى - جىمپيتى اۋىلى ۋچاسكەسى)؛
• «اتىراۋ - ورال» اۆتوجولىنىڭ 371-492-شاقىرىمى (چاپايەۆ اۋىلى - ورال قالاسى ۋچاسكەسى).
قىزىلوردا وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1522-1806-شاقىرىمى (№99 ستانتسيادان قىزىلوردا قالاسىنا دەيىن).
جولدار شامامەن 2026 -جىلعى 2 - اقپان ساعات 12:00 دە اشىلادى.
پاۆلودار وبلىسى
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى كوپىر وتكەلىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جول ايرىعى ۋچاسكەسى - قالقامان اۋىلىنا كىرەبەرىس جانە استانا باعىتىنا شىعاتىن جول جابىلدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسى
• وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
ەسكە سالايىق، سينوپتيكتەر 2-اقپاندا قازاقستاننىڭ 15 وبلىسىندا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالادى.