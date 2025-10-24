رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا پرەزيدەنت ءبىرقاتار ازاماتتى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ناگرادالارىمەن ناگرادتاۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
ۇلتتىق مەرەكە - رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جارلىعىمەن ەلىمىزدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق، مادەني-رۋحاني دامۋىنا، حالىقتار اراسىنداعى دوستىق پەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان جانە بەلسەندى قوعامدىق قىزمەت اتقارعان ءبىرقاتار ازامات مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتالدى. ولاردىڭ قاتارىندا ەڭبەك ارداگەرلەرى، جۇمىسشىلار، ءوندىرىس، بيزنەس، ءبىلىم بەرۋ، عىلىم، دەنساۋلىق ساقتاۋ سالالارىنىڭ وكىلدەرى، اسكەريلەر، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى، سپورتشىلار، مادەنيەت جانە ونەر قايراتكەرلەرى بار.
ءوندىرىستى وركەندەتۋگە جانە اگروونەركاسىپ كەشەنىن دامىتۋعا زور ۇلەس قوسقانى ءۇشىن سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنداعى «مامبەتوۆ جانە ك» ك س مەحانيزاتورى م. قاراجۇمانوۆقا، تاۋ-كەن سالاسىنداعى ايتۋلى جەتىستىگى جانە ۇزاق جىلعى ەڭبەگى ءۇشىن قاراعاندى وبلىسىنداعى «Qarmet» ا ق «شاحتينسكايا» شاحتاسىنىڭ ۋچاسكە باستىعى س. چەرنوبايعا «قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى» اتاعى بەرىلدى.
پاۆلودار وبلىسىنداعى «گاليتسكوە» ج ش س ديرەكتورى ا. كاسيتسين «وتان» وردەنىمەن ماراپاتتالدى.
«باقىرشىق تاۋ-كەن ءوندىرۋ كاسىپورنى» ج ش س باسقارما ءتوراعاسى ك. يسايەۆ، قازاقستان جۋرناليستيكاسىنىڭ ارداگەرى س. حارچەنكو I دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن؛ «اقتوعاي» سۋ ەلەكتر ستانساسىنىڭ ديرەكتورى ت. بايمولدايەۆ، ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسىنىڭ اكادەميگى و. سابدەن، ەڭبەك ارداگەرى ە. تاجيەۆ، «الماتى اۋەندەرى» كونسەرتتىك وركەسترىنىڭ باس ديريجەرى م. سەركەبايەۆ جانە باسقالار Ⅱ دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن؛ ك. بايسەيىتوۆا اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ونەر ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورلارى ا. الماتوۆ پەن ن. يزمايلوۆ، «اقسايگازسەرۆيس» ا ق حولدينگى كومپانيالار توبى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى ت. شەكتەبايەۆ، اقىن ءا. بەركەنوۆا جانە باسقالار Ⅲ دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ناگرادتالدى.
ەلىمىزدىڭ رۋحاني كەمەلدەنۋىنە جانە زياتكەرلىك الەۋەتىنىڭ دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسقانى ءۇشىن بەلگىلى عالىمدارعا، مادەنيەت قايراتكەرلەرىنە جانە ءوندىرىس سالاسىنىڭ وكىلدەرىنە «پاراسات» وردەنى بەرىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا «يلينسكوە» ج ش س ديرەكتورى ا. بۋرليەۆ، اقىن ع. جايلىباي، «مۇناي-گاز كەشەنى ارداگەرلەرى» ر ق ب كەڭەسىنىڭ مۇشەسى ت. حاسانوۆ، قازاقستان جۋرناليستيكاسىنىڭ ارداگەرى ە. برۋسيلوۆسكايا، شىعىس قازاقستان وبلىستىق اۋرۋحاناسىنىڭ ءبولىم مەڭگەرۋشىسى م. باشابايەۆ جانە باسقالارى بار.
بەيبىتشىلىكتى، حالىقتار اراسىنداعى دوستىق پەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن «Social theater- Camogli» (يتاليا) تەاترىنىڭ كوركەمدىك جەتەكشىسى اكۆاۆيۆا دجۋزەپپە Ⅱ دارەجەلى «دوستىق» وردەنىنە لايىق دەپ تانىلدى.
«قۇرمەت» وردەنىمەن ماراپاتتالعانداردىڭ قاتارىندا استاناداعى № 3 قالالىق بالالار اۋرۋحاناسىنىڭ باس دارىگەرى م. ابدۋوۆ، «قۇمقۇدىق» ج ش س باس ينجەنەرى ب. ايتجان، «QazaqGaz Aimaq» الماتى وندىرىستىك فيليالىنىڭ سلەسارى گ. جاسىبايەۆا، ۇلتتىق يادرولىق ورتالىقتىڭ لابورانتى يۋ. كارياگين، ورتالىق مەملەكەتتىك ارحيۆتىڭ ديرەكتورى س. شىلدەباي، اكتريسا گ. دۋسماتوۆا، «التەرناتيۆا» وزەكتى زەرتتەۋلەر ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى ا. چەبوتاريەۆ جانە باسقالارى بار.
ۇلت بىرلىگىن نىعايتۋ جانە قوعامدىق كەلىسىمدى قامتاماسىز ەتۋ جولىنداعى جەمىستى ەڭبەگى ءۇشىن «ەل بىرلىگى» وردەنىمەن «احىسكا» تۇرىك ەتنومادەني ورتالىعىنىڭ شىمكەنت قالاسى فيليالىنىڭ ءتوراعاسى ل. اسانوۆ، پاۆلودار وبلىسى بويىنشا ورىس، سلاۆيان جانە كازاك ۇيىمدارى قاۋىمداستىعىنىڭ ءتوراعاسى ۆ. بەركوۆسكي، «ۆوزروجدەنيە» قازاقستان نەمىستەرى بىرلەستىگى قامقورشىلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى ە. بولگەرت، «تاڭ» تاتار- باشقۇرت ەتنومادەني ورتالىعىنىڭ ءتوراعاسى ر. ۆاليەۆ، «دۋستليك» وزبەك ەتنومادەني بىرلەستىكتەرىنىڭ قاۋىمداستىعى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ا. يسماتۋللايەۆ ماراپاتتالدى.
ونەركاسىپ، كولىك، قۇرىلىس، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە باسقا دا وندىرىستىك سالالاردىڭ ەڭبەككەرلەرى III دارەجەلى «ەڭبەك داڭقى» وردەنىنىڭ كاۆالەرى اتاندى.
«قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى» قۇرمەتتى اتاعى مادەنيەت سالاسىنىڭ كورنەكتى وكىلدەرى ز. التىنبايەۆاعا، ءا. التىنبەككە، ن. جمەرەنەتسكاياعا، ب. قاجىبايەۆقا، بەلگىلى كاسىپكەر، قوعام قايراتكەرى ي. ساۋەرگە جانە تاعى دا باسقالارعا بەرىلدى.
«قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى» اتاعىنا اقىن م. ايتقوجا، جازۋشى ع. قابىش ۇلى، «قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى» اتاعىنا مۋزىكا، تەاتر جانە كينو ونەرىنىڭ كورنەكتى قايراتكەرلەرى ب. ءابدىلمانوۆ، م. وتەكەشوۆا، ا. جايىموۆ، ت. جانقۇل، ش. جانىسبەكوۆا، ب. يبرايەۆ، ك. قازاقبايەۆا، ر. ماشۋروۆا لايىق دەپ تانىلدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە عىلىم سالاسىنىڭ ءبىرقاتار وكىلى «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن دارىگەرى» جانە «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن عىلىم جانە تەحنيكا قايراتكەرى» قۇرمەتتى اتاقتارىنا يە بولدى.
«قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ گيدروگەولوگيالىق كارتالار اتلاسىنىڭ» قۇراستىرۋشىلارى م. ابسامەتوۆكە، ر. ايازبايەۆقا، ە. كولدەيەۆكە، ە. مۇرتازينگە، ۆ. سموليارعا، سونداي-اق ءتۇستى مەتاللۋرگياداعى ەكولوگيالىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى زەرتتەۋلەردىڭ اۆتورلارى ب. كەنجاليەۆكە، ۆ. ۆولودينگە، ە. وسپانوۆقا، س. ترەبۋحوۆقا، ا. شاحالوۆقا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءال-فارابي اتىنداعى عىلىم مەن تەحنيكا سالاسىنداعى مەملەكەتتىك سىيلىعى بەرىلدى.
سونىمەن قاتار بەلگىلى ارحەولوگ ز. ساماشيەۆ، تاريحشى م. -ا. سىدىقنازاروۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ا. بايتۇرسىن ۇلى اتىنداعى گۋمانيتارلىق عىلىمدار سالاسىنداعى مەملەكەتتىك سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى اتاندى.
اسكەري جانە قىزمەتتىك بورىشىن ۇلگىلى اتقارعانى، زاڭدىلىق پەن قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ كەزىندە كورسەتكەن ەرلىگى مەن جانقيارلىعى ءۇشىن اسكەري قىزمەتشىلەر مەن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى وكىلدەرىنىڭ ءبىر توبى Ⅱ دارەجەلى «داڭق» وردەنىمەن، I، Ⅱ، Ⅲ دارەجەلى «ايبىن» وردەنىمەن، «ەرلىگى ءۇشىن» جانە «جاۋىنگەرلىك ەرلىگى ءۇشىن» مەدالدارىمەن ماراپاتتالدى.
ايتا كەتەرلىك جايت، جۇمىسشى ماماندىقتارى جىلىنا وراي رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا ەڭبەك اۋلەتتەرىنىڭ 138 وكىلى، ونەركاسىپ، كولىك، قۇرىلىس، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە باسقا دا سالالاردىڭ 500 گە جۋىق جۇمىسشىسى مەن ەڭبەككەرى، شاعىن جانە ورتا بيزنەستىڭ 200 گە جۋىق وكىلى، 130 دان استام ۇستاز بەن عالىم، 100 دەن اسا مەديتسينا قىزمەتكەرى جانە كۇندەلىكتى ەڭبەگىمەن ەل دامۋىنا ۇلەس قوسىپ جۇرگەن باسقا دا ازاماتتار مەملەكەتتىك ناگرادالارعا يە بولدى.