رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا 16 جاس عالىم باسپانالى بولدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن رەسپۋبليكا كۇنىنە ارنالعان مەرەكەلىك ءىس-شارادا ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىن ورىنداۋ اياسىندا 16 جاس عالىمعا پاتەر سەرتيفيكاتتارىن سالتاناتتى تۇردە تابىستادى.
ءىس-شارانىڭ اشىلۋىندا مينيستر قاتىسۋشىلاردى رەسپۋبليكا كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس ەلىمىزدىڭ عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم جۇيەسىندە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان ماڭىزدى باستامالارعا توقتالدى.
- قازىرگى تاڭدا قازاقستاننىڭ عىلىمى مەن جوعارى ءبىلىم جۇيەسى قارقىندى دامىپ، الەمدىك ستاندارتتارعا جاقىنداپ كەلەدى. اكادەميالىق دەربەستىك ۋنيۆەرسيتەتتەرگە ءوز باعىتىن ايقىنداۋعا جانە جاڭاشىل جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا جول اشتى. پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا سايكەس ەلىمىز وڭىرلىك اكادەميالىق ورتالىق رەتىندە ءوز پوزيتسياسىن نىعايتىپ كەلەدى، - دەدى مينيستر.
مينيستر ءوز سوزىندە جاس عالىمداردىڭ ءومىر ساپاسى مەن الەۋمەتتىك ءال-اۋقاتى مەملەكەت باسشىسىنىڭ ەرەكشە نازارىندا ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا پرەزيدەنت جارلىعىمەن ءبىرقاتار عالىمدار مەن عىلىم قىزمەتكەرلەرى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتالعانىن اتاپ ءوتتى.
- عىلىم تەك يدەيا مەن ىزدەنىستەن عانا تۇرمايدى، ول تۇراقتى قولداۋ مەن قولايلى جاعدايدى دا قاجەت ەتەدى. بۇگىن ۇلتتىق مەرەكە قارساڭىندا 16 جاس عالىمعا پاتەر كىلتتەرى تابىستالىپ جاتىر. بۇل - مەملەكەتىمىزدىڭ جاس زەرتتەۋشىلەرگە كورسەتىپ وتىرعان جۇيەلى قولداۋىنىڭ جانە عىلىم سالاسىن دامىتۋعا دەگەن بەرىك ۇستانىمىنىڭ ايقىن كورىنىسى. سونداي- اق بۇگىن پرەزيدەنت قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءال- فارابي اتىنداعى عىلىم مەن تەحنيكا، ا. بايتۇرسىن ۇلى اتىنداعى گۋمانيتارلىق عىلىمدار سالاسىنداعى 2025-جىلعى مەملەكەتتىك سىيلىقتارىن بەرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى. وتاندىق عىلىمنىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرىپ جۇرگەن كورنەكتى تۇلعالاردىڭ ەڭبەگى لايىقتى باعالانىپ، ولاردىڭ جەتىستىگى جاس بۋىنعا ونەگە، ەل ابىرويىنىڭ ايعاعىنا اينالدى، - دەدى ساياسات نۇربەك.
پرەزيدەنتتىڭ 2024-جىلعى 31-مامىردا عىلىم ورداسىندا جاس عالىمدارمەن كەزدەسۋىندە بەرگەن تاپسىرماسىن ورىنداۋ ماقساتىندا عالىمداردىڭ الەۋمەتتىك مارتەبەسىن كوتەرۋ جانە قولداۋ كورسەتۋ، سونداي-اق عىلىمعا جاس كادرلاردىڭ كەلۋىن ىنتالاندىرۋ ءۇشىن كوميسسيا الماتى قالاسىندا باسپانا بەرۋ ءۇشىن عىلىمي ۇيىمدار مەن جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ جاس عالىمدارىنىڭ كەزەكتى ءتىزىمىن ايقىندادى.
ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى 2024-جىلعى مامىر ايىنان باستاپ باسپاناعا مۇقتاج جاس عالىمداردىڭ (40 جاسقا دەيىن قوسا العاندا) ءتىزىمىن قالىپتاستىرۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىپ كەلەدى. مينيسترلىك بۇل جۇمىستى كەزەڭ- كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى. نەگىزگى ماقسات - جاس عالىمدارعا قولايلى الەۋمەتتىك جاعداي جاساۋ ارقىلى ولاردىڭ عىلىمي الەۋەتىن ارتتىرۋ جانە عىلىممەن تۇراقتى اينالىسۋعا ىنتالاندىرۋ. جاس عالىمدار سانىنىڭ ارتۋى ەلدەگى عىلىمي-زەرتتەۋ قىزمەتىنىڭ ساپاسى مەن تيىمدىلىگىن كوتەرىپ، يننوۆاتسيالىق يدەيالار مەن جاڭا تەحنولوگيالاردىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرەدى. بۇل ءوز كەزەگىندە قازاقستاننىڭ عىلىم مەن جوعارى ءبىلىم سالاسىنداعى باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
سونىمەن قاتار 2023-جىلعى 19-قازاندا ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مەن «وتباسى بانك» ا ق اراسىندا جاس عالىمدارعا 2023-2027-جىلدارعا ارنالعان جەڭىلدەتىلگەن كرەديت بەرۋ باعدارلاماسى بويىنشا ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى. قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان باعدارلاما بويىنشا 482 جاس عالىم جەڭىلدىكپەن باسپانا الدى.
