پرەمەر- مينيستر قالدىقتاردى وڭدەۋگە قاتىستى اكىمدىكتەرگە ءبىرقاتار تاپسىرما جۇكتەدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر- ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ قالدىقتاردى ەنەرگەتيكالىق كادەگە جاراتۋ جوبالارى قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە جۇزەگە اسىرىلاتىنىن ايتتى.
- الەمنىڭ كوپتەگەن دامىعان ەلدەرى قالدىقتاردى جيناقتاۋدان بىرتىندەپ تۇيىق سيكلدى ەكونوميكاعا كوشىپ جاتىر. بۇل ءوز كەزەگىندە، ەلەكتر ەنەرگياسىن وندىرۋگە جانە وندىرىستە قايتا پايدالانۋعا بولاتىن شيكىزات الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. تۇجىرىمداما قالىپتاسقان تاسىلدەردى وزگەرتىپ، سالانىڭ ينۆەستيتسيالىق الەۋەتىن ارتتىرۋدى جانە قولدانىستاعى ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋدى قامتاماسىز ەتەدى. وسىعان وراي ۇسىنىلعان تۇجىرىمداما جوباسىن ماقۇلداۋدى ۇسىنامىن، - دەدى و. بەكتەنوۆ.
سونىمەن قاتار پرەمەر- مينيستر ەكولوگيا مينيسترلىگى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن ءارى ءوڭىر اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ، تۇجىرىمدامادا جوسپارلانعان ءىس- شارالاردىڭ جانە ونى ىسكە اسىرۋ جونىندەگى ءىس- قيمىل جوسپارىنىڭ ۋاقتىلى ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋىن تاپسىردى.
- ەكىنشىدەن، ەكولوگيا مينيسترلىگى استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنىڭ اكىمدىكتەرىمەن بىرگە كەلەسى جىلى قالدىقتاردى ەنەرگەتيكالىق كادەگە جاراتۋ زاۋىتتارىنىڭ قۇرىلىسىن باستاۋى كەرەك. ۇشىنشىدەن، قولدانىستاعى بيۋدجەت زاڭناماسىنا سايكەس، قورشاعان ورتاعا ەميسسيالار جانە باسقا دا ەكولوگيالىق تولەمدەر جەرگىلىكتى بيۋدجەتكە باعىتتالىپ جاتىر. الايدا، وڭىرلەر وسى قاراجات ەسەبىنەن ەكولوگيالىق ماسەلەلەردى شەشۋ ءۇشىن ءتيىستى جۇمىس جۇرگىزبەي وتىر. وسىعان بايلانىستى ەكولوگيا مينيسترلىگىنە وبلىستاردىڭ اكىمدىكتەرىمەن بىرگە ەكولوگيالىق تولەمدەر ەسەبىنەن قالدىقتاردى جيناۋ، قايتا وڭدەۋ جانە كادەگە جاراتۋ ينفراقۇرىلىمىن قۇرۋ مەن قارجىلاندىرۋ شارالارىن قابىلداۋدى تاپسىرامىن، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسى ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ۆيتسە-ءمينيسترى جومارت اليەۆ قالدىقتاردىڭ بارلىق ءتۇرىن باسقارۋ جونىندەگى تۇجىرىمداما جوباسىن تانىستىردى.