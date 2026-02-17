پرەمەر-مينيستر ەكسپورتتىق الەۋەتى جوعارى جاڭا جوبالاردىڭ تىزبەسىن ۇسىنۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - بيىل وڭدەۋ ونەركاسىبىندەگى ءوندىرىس كولەمى %4,4 عا ارتتى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- مەملەكەت باسشىسى ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا زاماناۋي ونەركاسىپتىڭ نەگىزىن قالىپتاستىرۋ جانە وڭدەۋ ونەركاسىبىن دامىتۋ قاجەتتىگىن اتاپ كورسەتتى. جالپى ىشكى ءونىم قۇرىلىمىندا وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ ۇلەسى كەن ءوندىرۋشى سەكتوردان اسىپ ءتۇستى. وسى قارقىندى ساقتاپ قانا قويماي، ودان ءارى ەسەلەي ءتۇسۋ كەرەك. جاڭا كلاستەرلەردى قۇرۋ ءونىمدى جوعارى دەڭگەيدە وڭدەۋ جۇيەسىنە كوشۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بيىل وڭدەۋ ونەركاسىبىندەگى ءوندىرىس كولەمى %4,4 عا ارتتى. بۇل - وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا ءبىرشاما جوعارى كورسەتكىش، - دەدى و. بەكتەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەكونوميكانى ءارتاراپتاندىرۋ جانە ءوسىم جوسپارلارىن ورىنداۋ ءۇشىن وندىرىستىك قۋاتتاردى ارتتىرىپ، شيكىزاتتىق ەمەس سەكتوردا تەرەڭ وڭدەۋدى دامىتاتىن ناقتى ءىس-شارالار قاجەت. ەڭ پەرسپەكتيۆتى باعىتتاردى ايقىنداپ، مول ءونىم بەرەتىن ءارى ەكسپورتقا باعدارلانعان ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ قاجەت.
- اتالعان شارالار سىرتقى فاكتورلاردىڭ اسەرىنە قاراماستان ەكونوميكانىڭ تۇراقتىلىعىن كۇشەيتىپ، ەكسپورتتىق الەۋەتتى ارتتىرادى. سونداي-اق جاڭا جۇمىس ورىندارىن قۇرۋعا جانە ۇزاق مەرزىمدى ۇلتتىق مۇددەلەرگە ساي كەلەتىن زاماناۋي يندۋستريالىق بازانى قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سوندىقتان ناقتى ءوندىرىستى قولداۋ، ينۆەستورلاردى تارتۋ، وزىق سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ىسكە قوسۋ باعىتىندا بارلىق قاجەتتى شارالار قابىلدانۋعا ءتيىس، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
بۇل تۇرعىدا پرەمەر-مينيستر وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ قۇرىلىمىن وزگەرتۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.
- كەيبىر باعىتتار بويىنشا ءالى دە بولسا تومەن دەڭگەيدە وڭدەلگەن ونىمدەردىڭ ۇلەسى باسىم، ياعني بۇل قوسىلعان قۇننىڭ نەگىزگى بولىگى ەكونوميكامىزدىڭ اياسىنان تىس قالىپتاسىپ جاتقانىن بىلدىرەدى. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - جوعارى دەڭگەيدە وڭدەلگەن ءارى تەحنولوگيالىق جاعىنان وزىق ونىمدەر شىعارۋ ءىسىن جولعا قويۋ. بۇل ورايدا جيناقتاۋشى بولشەكتەر شىعارۋ، لوكاليزاتسيا دەڭگەيىن ارتتىرۋ، زاماناۋي تەحنولوگيالاردى قولدانۋ، ءوندىرىستى اۆتوماتتاندىرۋ مەن ەڭبەك ونىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماسەلەسىنە باسا نازار اۋدارۋ كەرەك. ونەركاسىپ، ەنەرگەتيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىكتەرى مەن «بايتەرەك» حولدينگىنە ءبىر اي مەرزىمدە قايتا وڭدەۋ سالاسىندا قوسىلعان قۇنى جانە ەكسپورتتىق الەۋەتى جوعارى ونىمدەر شىعاراتىن جاڭا ونەركاسىپتىك جوبالاردىڭ ناقتى تىزبەسىن ۇسىنۋدى تاپسىرامىن. ىسكە قوسىلاتىن ءار جوبا ءوز الدىنا بولەك ەمەس، ەكونوميكاعا مۋلتيپليكاتيۆتى اسەرى تۇرعىسىنان كەشەندى تۇردە قاراستىرىلۋعا ءتيىس. سالالىق مەملەكەتتىك ورگاندار مەن اكىمدىكتەر پەرسپەكتيۆتى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى قاجەتتى ينفراقۇرىلىممەن، رەسۋرستارمەن، مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىمەن قامتاماسىز ەتسىن، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
