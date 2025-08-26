پرەمەر-مينيستر جىلۋ بەرۋ ماۋسىمىنا دايىندىعى تومەن وڭىرلەردى سىنادى
استانا. KAZINFORM - جىلۋ بەرۋ ماۋسىمىنا دايىندىق بويىنشا اكىمدەر تاراپىنان جوسپارلاۋدىڭ ناشار بولۋى مەن قاتاڭ باقىلاۋدىڭ جوق ەكەنى بايقالىپ وتىر. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- مەملەكەت باسشىسى حالىققا جولداۋىندا ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىم مەن كوممۋنالدىق شارۋاشىلىقتى جاڭعىرتۋ مىندەتىن قويدى. ەنەرگەتيكا سەكتورىندا توزۋ دارەجەسى جوعارى بولۋىن ەسكەرە وتىرىپ، جىلىتۋ ماۋسىمىنا دايىندىق جۇمىستارى جوسپارلى ءارى ساپالى جۇرگىزىلۋى قاجەت. «تاريفتى ينۆەستيتسياعا ايىرباستاۋ» باعدارلاماسى اياسىندا ەلەكتر ستانسيالارىن جوندەۋ مەن جاڭعىرتۋ ءۇشىن بيىلدىڭ وزىندە 377 ميلليارد تەڭگە قارجى ءبولىندى، بۇل وتكەن جىلدان %15 عا جوعارى. سونداي-اق ۇكىمەت رەزەرۆىنەن جىلۋ كوزدەرى مەن جىلۋ جەلىلەرىن جوندەۋگە شامامەن 48 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان. سولتۇستىك ايماقتاردا جىلىتۋ ماۋسىمى باستالعانعا دەيىن ءبىر ايدان از ۋاقىت قالدى. الايدا، ءبىرقاتار وڭىردە جوندەۋ جۇمىستارى ۋاقتىلى اياقتالماي قالۋ ءقاۋىپى بار، - دەدى و. بەكتەنوۆ.
وسى ورايدا ول اكىمدەرگە جۇمىستى بارىنشا جەلدەتۋدى تاپسىردى. ماسەلەن، اقمولا وبلىسىندا ستەپنوگورسك جىلۋ ەلەكتر ورتالىعىندا رەزەرۆتىك قازاندىقتى جوندەۋ جۇمىستارى ءالى اياقتالعان جوق. ماڭعىستاۋ وبلىسىندا 2-شى جىلۋ ەلەكتر ورتالىعىندا ەكى تۋربينانى جوندەۋ مەرزىمى اۋىستىرىلدى. سونداي-اق اقتاۋ قالاسىندا جىلۋ جەلىلەرىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارىنىڭ قارقىنى تومەن.
- مۇنداي ماسەلەلەر ءار وڭىردە بار. بۇنداي جاعدايلار اكىمدەر تاراپىنان جوسپارلاۋدىڭ ناشار بولۋى مەن قاتاڭ باقىلاۋدىڭ جوق ەكەنىن كورسەتەدى. كەيبىر وبلىستاردا قىسقا دايىندىق بويىنشا وڭىرلىك شتابتاردىڭ جۇمىستارى ماردىمسىز بولىپ وتىر. ءتيىستى ۇيلەستىرۋ مەن باقىلاۋدى جۇرگىزۋ ارقىلى كوپ ماسەلەنى ۋاقىتىلى شەشۋگە بولادى. بيىل مامىردا جابدىقتاردى جوندەۋ مەرزىمىن نەگىزسىز اۋىستىرۋعا جول بەرمەۋ تاپسىرىلعان بولاتىن. الايدا، «KEGOC» كومپانياسى ەنەرگيا كوزدەرىندەگى جوندەۋ جۇمىستارىنىڭ مەرزىمدەرىن ۇزارتۋعا رۇقسات بەرۋدى جالعاستىرۋدا. بۇل ورىنداۋشىلىق ءتارتىپتىڭ تومەندىگىن جانە ءتيىستى باقىلاۋدىڭ جوق ەكەنىن كورسەتەدى. مەرزىمدەردى بۇزۋ نەمەسە ولاردى نەگىزسىز اۋىستىرۋدىڭ ءاربىر فاكتىسى بويىنشا ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى قاتاڭ شارالار قابىلداۋى قاجەت، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ۇكىمەتتە جىلۋ بەرۋ ماۋسىمىنا دايىندىعى تومەن وڭىرلەر اتالدى.