پرەمەر-مينيستر: حالىقتىڭ شاعىمىنا دەرەۋ جاۋاپ بەرىڭىزدەر
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا ءدارى باعاسىنا بايلانىستى شاعىمدارعا ۋاقتىلى جاۋاپ بەرۋگە جاۋاپتى ورگانداردى اتادى.
- حالىقتىڭ تاراپىنان كەلىپ تۇسەتىن سۇراقتار مەن شاعىمدارعا دەرەۋ جاۋاپ بەرۋ قاجەت.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنە مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىمەن، اكىمدىكتەرمەن بىرلەسىپ، دارىلىك زاتتارمەن قامتاماسىز ەتۋ تۋرالى حالىقپەن تۇراقتى نەگىزدە كەڭ اۋقىمدى اقپاراتتىق-ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدى تاپسىرامىن، - دەدى ول.
ولجاس بەكتەنوۆ بۇل ماقساتقا ب ا ق پەن تسيفرلىق پلاتفورمالاردى، الەۋمەتتىك جەلىنى، وڭىرلىك ءىس-شارالاردى بارىنشا پايدالانۋ كەرەكتىگىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن بارىنشا اشىق، ادىلەتتى جانە ەڭ باستىسى، بارلىق ازاماتتار ءۇشىن قولجەتىمدى ەتۋ، - دەدى پرەمەر-مينيستر.