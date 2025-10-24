پرەمەر-مينيستر الەۋمەتتىك سالا قىزمەتكەرلەرىنە مەملەكەتتىك ناگرادالاردى تابىستادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلورداداعى «الەۋمەتتىك ۆەكتور: كاسىبيلىك، قۇرمەت، سيفرلىق بولاشاق» حالىقارالىق فورۋمىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ الەۋمەتتىك سالا ماماندارىنا مەملەكەتتىك ناگرادالاردى تابىستادى.
بۇگىن ەلىمىزدە الەۋمەتتىك قورعاۋ جۇيەسى قىزمەتكەرىنىڭ كۇنى اتالىپ ءوتىپ جاتىر.
- بۇگىنگى ءىس-شاراعا ەلىمىزدىڭ الەۋمەتتىك قورعاۋ جۇيەسىندە قىزمەت ەتىپ، حالىقتىڭ الەۋمەتتىك تۇرعىدان وسال توپتارىنا جۇرەك جىلۋى مەن مەيىرىم شۋاعىن سىيلاپ جۇرگەن ەڭبەكقور جاندار، ارداگەرلەر مەن قوعامدىق ۇيىم وكىلدەرى جينالىپ وتىر. سىزدەردىڭ جەتىستىكتەرىڭىز بەن جوعارى ادامگەرشىلىك قاسيەتتەرىڭىز جالپى قوعامعا، وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ بويىنا ەرەكشە كۇش- قۋات بەرەدى. اتاۋلى كۇن قارساڭىندا پرەزيدەنتىمىز ادال ءارى تاباندى ەڭبەگىمەن تابىسقا جەتكەن ءبىر توپ ازاماتتى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتادى. بۇگىنگى ماراپاتتى مەملەكەت باسشىنىڭ سىزدەردىڭ ەل الدىنداعى ەڭبەكتەرىڭىزگە دەگەن جوعارى سەنىمى، بۇكىل قوعامنىڭ وزدەرىڭىزگە دەگەن شىنايى العىسى دەپ قابىلداڭىزدار، - و. بەكتەنوۆ.
اتاپ ايتقاندا، ەڭبەك مينيسترلىگىنىڭ ارداگەرى كەڭەسبەك ماحامبەتوۆ «پاراسات» وردەنىمەن، سونداي-اق الەۋمەتتىك سالانىڭ سالانىڭ دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان ەڭبەك سىڭىرگەن قىزمەتكەرلەر مايگۇل جاقانوۆا مەن الماكۇل داۋتوۆا، «م ءا س ق» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى مارات جانىبەكوۆ «قۇمەت» وردەنىمەن ماراپاتتالدى.
بۇدان بولەك، «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ شتاتتان تىس كەڭەسشىسى زاحيرا بەگالييەۆاعا، «الەۋمەتتىك قورعاۋ سالاسىن دامىتۋ جونىندەگى ۇلتتىق عىلىمي ورتالىعىنىڭ تەحنولوگيالىق ءبولىمىنىڭ باسشىسى مۇراتبەك يشانوۆقا، اباي وبلىسى اقسۋات اۋدانىنىڭ ارناۋلى الەۋمەتتىك قىزمەتتەر ورتالىعىنىڭ قىزمەتكەرى نۇرگۇل دۇكەنوۆاعا، «مەملەكەتتى اننۋيتەتتىك كومپانيا» ءومىردى ساقتاندىرۋ كومپانياسى» ا ق اكتۋارلىق ەسەپتەۋلەر قىزمەتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى كۇلپاش تەمىربەكوۆاعا، جامبىل وبلىسى سارىسۋ اۋدانىنىڭ مۇگەدەك بالالاردى وڭالتۋ جانە بەيىمدەۋ ورتالىعىنىڭ الەۋمەتتىك قىزمەتكەرى بولات ۇسەمبايەۆقا، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ «جان شۋىق - جەتىسۋ» قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ ءتورايىمى گۇلناز تىلەۋبەرلينوۆاعا تابىستالدى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا 500 دەن استام ەڭبەك ادامى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتالدى.