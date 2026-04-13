گەرمانيانىڭ ۇشقىشتار كاسىپوداعى ەكى كۇندىك ەرەۋىل جاريالادى
استانا. KAZINFORM - گەرمانيانىڭ ءىرى كولىك توراپتارىندا سوڭعى كەزدەگى ۇزىلىستەر سەرياسىن جاڭا ەرەۋىلدەر تولقىنى جالعاستىرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Euronews.
گەرمانيانىڭ Vereinigung Cockpit (VC) كوممەرتسيالىق ۇشقىشتار كاسىپوداعى Lufthansa توبى اۋە كومپانيالارىندا جۇمىس ىستەيتىن مۇشەلەرىن دۇيسەنبى جانە سەيسەنبى كۇندەرى ەكى كۇندىك ەرەۋىلگە شاقىردى.
«ەرەۋىلگە ۇندەۋ» 13- ساۋىردە جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 00:01 دە كۇشىنە ەنىپ، 14 - ساۋىردەگى ساعات 23:59-عا دەيىن جالعاسادى. ول VC- نىڭ Deutsche Lufthansa AG، Lufthansa Cargo AG جانە Lufthansa CityLine كومپانيالارىنداعى مۇشەلەرىنە قاتىستى. سونداي- اق ەرەۋىل 13 ساۋىردە ساعات 00:01 مەن 23:59 ارالىعىندا گەرمانيا اۋەجايلارىنان ۇشاتىن Eurowings GmbH رەيستەرىنە اسەر ەتەتىنى اتاپ ءوتىلدى.
ەكى تاۋلىكتەن از ۋاقىت بۇرىن جاريالانعان ەرەۋىل فرانكفۋرت پەن ميۋنحەننەن ۇشاتىن رەيستەردىڭ كەم دەگەندە %80 ىنا اسەر ەتىپ، 50 مىڭنان استام جولاۋشىنىڭ تاعدىرىن بەلگىسىز كۇيدە قالدىرۋى مۇمكىن.
گەرمانيانىڭ ءارتۇرلى اۋە كومپانيالارىندا كەمىندە 10 مىڭ ۇشقىشتىڭ مۇددەسىن قورعايتىن VC بۇل جانجال Lufthansa كومپانياسىنىڭ زەينەتاقى تولەمدەرىن قوسا العاندا ءبىرقاتار داۋلى جالاقى ماسەلەلەرىن شەشۋگە قۇلىقسىزدىعىنان تۋىنداعانىن قوسىپ ءوتتى.
- Lufthansa جولاۋشىلارىمىزعا اسەرىن ازايتۋ ءۇشىن بارلىق كۇش-جىگەرىن سالىپ وتىر، - دەپ مالىمدەدى اۋە كومپانياسى.
كومپانيا قوڭىراۋلاردىڭ كوپتىگىنە بايلانىستى زارداپ شەككەن جولاۋشىلارعا تەك 12-ساۋىرگە قاراي حابارلانۋى مۇمكىن ەكەنىن قوستى.
قايتا برونداۋ جانە اقشانى قايتارۋدىڭ قولدانىستاعى ەرەجەلەرىنە سايكەس، 11-ساۋىردەن كەشىكتىرمەي راسىمدەلگەن جانە 13-جانە 14 -ساۋىرگە Lufthansa CityLine قوسا العاندا، Lufthansa باسقاراتىن رەيستەرگە بروندالعان Lufthansa, Austrian, Swiss, Brussels Airlines نەمەسە Air Dolomiti بيلەتتەرى بار جولاۋشىلار 11-21 - ءساۋىر ارالىعىنداعى كەزەڭگە Lufthansa Group كومپانياسىنىڭ باسقا رەيسىنە بيلەتتەرىن تەگىن قايتا برونداي الادى.
ولار سونداي-اق اقشانى قايتارۋ تۋرالى ءوتىنىم جىبەرە الادى، ءبىراق ونى 13-ساۋىردەن كەشىكتىرمەي جىبەرۋى ءتيىس.
Lufthansa رەيستەرى توقتاتىلىپ، بالاما تابىلماعان جولاۋشىلارعا Deutsche Bahn پويىز بيلەتتەرىن ۇسىنادى.
جاڭا ەرەۋىل گەرمانيا بويىنشا ونداعان مىڭ جولاۋشى دەمالىس كۇندەرى قىزمەت كورسەتۋدە ۇزىلىستەرگە ۇشىراعاننان كەيىن ورىن الدى.
وسىعان دەيىن Lufthansa جانە Eurowings ۇشقىشتارى ەرەۋىلگە شىقپاق ەكەنىن جازدىق.