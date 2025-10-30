گەرمانيادان قازاقستاننىڭ بۇرىنعى باس كولىك پروكۋرورىن ەكستراديتسيالاۋ پروتسەسى باستالدى
استانا. KAZINFORM - ق ر باس پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى عالىمجان قويگەلديەۆ حالىقارالىق ىزدەۋدە بولعان قازاقستاننىڭ بۇرىنعى باس كولىك پروكۋرورى ماقسات دۇيسەنوۆتى ەلگە قايتارۋ پروتسەسىنە قاتىستى پىكىر ايتتى.
- ماقسات دۇيسەنوۆ گەرمانيادا ۇستالدى. ەكستراديتسيالىق شارالارعا قاتىستى قاماۋعا الىندى. وسىعان قاتىستى قازىر بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا جاريالانىپ جاتقان ءتۇرلى اقپارات شىندىققا جاناسپايدى. اتاپ ايتقاندا، ەكستراديتسيا پروتسەسى ءجۇرىپ جاتىر. سوندىقتان رەسمي اقپارات كوزدەرىندە جاريالانعان دەرەكتەرگە ءمان بەرۋ كەرەك. ونى ەلگە قايتارۋ بويىنشا گەرمانيا جاعىنان باس تارتۋ مالىمدەمەسى بولمادى، - دەدى ع. قويگەلدييەۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ بۇرىنعى باس كولىك پروكۋرورىنا ىزدەۋ سالىنعانىن جازعانبىز.
بيىل قىركۇيەك ايىندا ول گەرمانيادا ۇستالدى.