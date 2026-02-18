گەرمانياداعى بۇرىنعى باس دارىگەر نيگەر ەلىندە پاتشا اتاندى
استانا. KAZINFORM - دوكتور يسسيفي دجيبەي 20 جىلدان استام ۋاقىت بويى رەندسبۋرگ قالاسىندا كلينيكاعا باسشىلىق ەتكەن. زەينەتكە شىققاننان كەيىن جۇبايىمەن بىرگە شلەزۆيگ-گولشتەين جەرىندە تۇرعان، دەپ حابارلايدى BILD باسىلىمى.
ول تۋعان ەلى نيگەرگە، اسىرەسە بيلەۋشى مارتەبەسىندە ورالۋدى جوسپارلاماعان. بۇل باتىس افريكاداعى ەڭ كەدەي ەلدەردىڭ ءبىرى سانالادى.
دجيبەي 1970 -جىلى ستيپەنديا الىپ، گەرمانياعا كەلىپ، مەديتسينالىق ءبىلىم العان. كاسىبي جەتىستىكتەرىمەن قاتار، ونىڭ تەكتى اۋلەتتەن شىققانى دا بەلگىلى: ول اقسۇيەك اۋلەت وكىلىنە جاتادى جانە 2023 -جىلى قايتىس بولعان بۇرىنعى مونارحتىڭ ىقتيمال مۇراگەرلەرىنىڭ ءبىرى سانالعان. ونىڭ ايتۋىنشا، سايلاۋعا قاتىسۋدان نەمەسە ءتاجدى قابىلداۋدان باس تارتسا، وتباسى مۇنى قۇپتاماس ەدى.
نيگەردە مەملەكەتتىك بيلىك ەل استاناسى نيامەي قالاسىنداعى ورتالىق ۇكىمەتتىڭ قولىندا بولعانىمەن، ءداستۇرلى باسقارۋ جۇيەسى دە ساقتالعان. 150 مىڭعا دەيىن ادام تۇراتىن كوكورۋ وڭىرىندە بيلىك اۋىل اقساقالدارى كەڭەسى سايلايتىن كورولدىڭ قولىندا.
سايلاۋعا 10 نان استام ۇمىتكەر قاتىسقان. نەمىس بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، كەيبىر قارسىلاستارى ءتىپتى دجيبەيگە قوقان-لوققى كورسەتكەن. سوعان قاراماستان، ول 51 داۋىستىڭ 25 ىن الىپ، جەڭىسكە جەتكەن. وسى ساتتەن باستاپ بۇرىنعى نەمىس باس دارىگەرى كوكورۋدىڭ ءامىرى اتانىپ، بۇل قىزمەتتى ءومىر بويى اتقاراتىن بولدى.
دجيبەيدىڭ ايتۋىنشا، ەلدەگى جاعداي ءالى دە كۇردەلى، جيھادشىل توپتاردىڭ بەلسەندىلىگى ايتارلىقتاي قاۋىپ توندىرەدى. سوندىقتان ول ەل اۋماعىندا تەك كۇزەتپەن عانا جۇرە الادى.
ءوز مىندەتىن ول جەرگىلىكتى تۇرعىندار مەن ورتالىق بيلىك اراسىنداعى دانەكەر بولۋ دەپ سانايدى. ءامىر سالىق جيناۋعا جانە سوت شەشىمدەرىن شىعارۋعا قۇقىلى. سونىمەن قاتار ءوڭىردىڭ ينفراقۇرىلىمىن دامىتىپ، رەسۋرستاردى ءتيىمدى پايدالانىپ، حالىققا پايدا اكەلۋدى كوزدەپ وتىر.
دجيبەي گەرمانياداعى ومىرىنەن تولىق باس تارتپايدى: ول ارا-تۇرا شلەزۆيگ-گولشتەينگە ورالىپ تۇرۋدى جوسپارلاپ وتىر. ول بولماعان كەزدە نيگەردەگى مىندەتتەرىن ونىڭ اعاسى اتقارادى.
بۇعان دەيىن نيگەر، رەسەي جانە قىتاي يران بويىنشا ماگاتە قارارىنا قارسى داۋىس بەرگەنى حابارلانعان. قۇجات قارۋعا جاقىن دەڭگەيگە دەيىن بايىتىلعان ۋران قورى تۋرالى ناقتى اقپارات ۇسىنۋعا شاقىرادى. قاراردى 35 ەل قولداپ، تاعى 12 مەملەكەت قالىس قالعان.
قازىرگى ۋاقىتتا نيگەر بيلىگى ا ق ش، رەسەي جانە قىتايمەن ۋران ساتۋ جونىندە كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتىر. Financial Times باسىلىمىنىڭ دەرەگىنشە، ەل شيكىزاتتى كەز كەلگەن ساتىپ الۋشىعا ساتۋعا دايىن. نيامەيدە جالپى قۇنى 240 ميلليون دوللار بولاتىن شامامەن مىڭ توننا ۋران ساقتاۋلى.
اۆتور
جاسۇلان باقىتبەك ۇلى