گەرمانيادا ايەلدەرگە قاتىستى زورلىق-زومبىلىق جاعدايلارى كوبەيدى
استانا. KAZINFORM - وتكەن جىلى گەرمانيا پوليتسياسى ايەلدەرگە قارسى جاسالعان قىلمىستاردىڭ ايتارلىقتاي وسكەنىن تىركەدى، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
308 ايەل مەن قىز بالا قازا تاپقان، ولاردىڭ ىشىندە 191-ى جۇبايلارى، بۇرىنعى سەرىكتەستەرى نەمەسە وتباسى مۇشەلەرىنىڭ قولىنان قازا تاپقان.
بۇل تۋرالى گەرمانيانىڭ فەدەرالدى قىلمىستىق پوليتسيا باسقارماسى ۇسىنعان ەسەپتە ايتىلعان.
ايەلدەرگە قاتىستى زورلىق- زومبىلىق جونىندەگى ەسەپكە سايكەس، 2024 -جىلى تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق قۇرباندارىنىڭ سانى شامامەن 266 مىڭ ادامعا جەتتى. بۇل الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا 10 مىڭعا كوپ.
گەرمانيانىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى الەكساندر دوبريندت ەسەبىنىڭ تانىستىرىلىمى بارىسىندا وقيعالاردىڭ باسىم كوپشىلىگى تۇرمىستىق زورلىق- زومبىلىقپەن بايلانىستى ەكەنىن ايتتى.
- ساياساتكەرلەر ايەلدەردى قورعاۋ ءۇشىن ءالى دە جەتكىلىكتى شارالار قابىلداپ جاتقان جوق، - دەپ مويىندادى مينيستر.
گەرمانيانىڭ وتباسى ىستەرى جونىندەگى فەدەرالدى ءمينيسترى كارين ءپريننىڭ ايتۋىنشا، جالپى كورسەتكىشتەر ورتا ەسەپپەن ءار ساعات سايىن 15 ايەلدىڭ تۇرمىستىق زورلىق- زومبىلىق قۇربانىنا اينالاتىنىن بىلدىرەدى. پرين بۇل كورسەتكىشتەردى «دراماتيكالىق» دەپ اتاپ، ەسەپكە الىنباعان جاسىرىن دەرەكتەردىڭ بۇدان دا كوپ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
مينيستر دوبريندت سونداي-اق تۇرمىستىق زورلىق- زومبىلىققا كۇدىكتىلەردىڭ ۇشتەن بىرىنەن استامى (%37) گەرمانيا ازاماتتارى ەمەس ەكەنىن اتاپ ءوتتى. جابىرلەنۋشىلەردىڭ دە شامامەن ۇشتەن ءبىرى گەرمانيا ازاماتتىعىنا يە ەمەس.
بۇل دەرەكتەرگە بايلانىستى قوعامدىق ۇيىمدار ايەلدەرگە ارنالعان داعدارىس ورتالىقتارىن قارجىلاندىرۋدى قامتاماسىز ەتۋگە شاقىردى.
پاريتەتتىك الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ قاۋىمداستىعىنىڭ باس ديرەكتورى يواحيم روكتىڭ ايتۋىنشا، ەل بويىنشا ايەلدەرگە ارنالعان باسپانالاردا ءالى دە 12 مىڭنان استام ورىن جەتىسپەيدى.
