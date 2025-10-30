ق ز
    12:24, 30 - قازان 2025 | GMT +5

    ەرلان قارين:اۋىل جانە اۋدان اكىمدەرىن تىكەلەي سايلاۋ - بۇرىن-سوڭدى بولماعان ساياسي تاجىريبە

    استانا. KAZINFORM - ەل تاريحىندا العاش رەت اۋىل جانە اۋدان اكىمدەرى تىكەلەي سايلاندى. بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين جازدى.

    Ерлан Қарин
    Фото: Ақорда

    - بۇل - بۇرىن- سوڭدى بولماعان وزگەرىستەردىڭ ءبىرى. ويتكەنى ءبىز وبلىس تاجىريبەسىندە ءبىرىنشى رەت اتقارۋشى بيلىك باسشىلارىن تىكەلەي سايلاۋ رەجيمىنە كوشەمىز، - دەدى ول.

    قاريننىڭ ايتۋىنشا، سايلاۋ كەزەڭ- كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ، بۇگىنگە دەيىن جاڭا جۇيە بويىنشا 2 مىڭنان استام اۋىل اكىمى سايلانعان.

    - 50 پايىزدان استامى، قاتەلەسپەسەم، سايلانعان اۋىل اكىمدەرىنىڭ 60 پايىزى مەملەكەتتىك قىزمەتتە بۇرىن- سوڭدى جۇمىس ىستەمەگەن جاڭا ادامدار، - دەدى ول.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەرلان قارين مەملەكەتتىك ناگرادالار جۇيەسىنە جاڭادان 9 قۇرمەتتى اتاق قوسىلعانىن جازعان ەدى.

