ەرلان قارين يۋنەسكونىڭ باس ديرەكتورى ودرە ازۋلەگە Ⅱ دارەجەلى «دوستىق» وردەنىن تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى سامارقاندتا يۋنەسكو باس كونفەرەنسياسىنىڭ 43-سەسسياسى اياسىندا ءبىرقاتار ەكىجاقتى كەزدەسۋ وتكىزدى
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك كەڭەسشىسى - قازاقستاننىڭ يۋنەسكو جانە يسەسكو ىستەرى جونىندەگى ۇلتتىق كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى ەرلان قارين وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سامارقاند قالاسىندا ءوتىپ جاتقان يۋنەسكو باس كونفەرەنتسياسىنىڭ 43-سەسسياسى اياسىندا ءبىرقاتار ەكىجاقتى كەزدەسۋ وتكىزدى.
وزبەكستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى سايدا ميرزيەيەۆامەن بولعان كەزدەسۋدە ەكى ەل اراسىنداعى، سونىڭ ىشىندە يۋنەسكو اياسىنداعى مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق پەن ءوزارا ءىس-قيمىل الەۋەتى تالقىلاندى.
ەرلان قارين مەملەكەت باسشىسىنىڭ قازاقستاندى ودان ءارى جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان جاڭا باستامالارى تۋرالى ايتتى.
تاراپتار وڭىرلىك باستامالاردى ىلگەرىلەتۋ، ونىڭ ىشىندە يۋنەسكونىڭ ماتەريالدىق ەمەس مادەني مۇرا جانە بۇكىلالەمدىك مۇرالار ءتىزىمى اياسىنداعى ترانسۇلتتىق نوميناتسيالاردى ۇتىمدى ۇيلەستىرۋ جۇمىستارىن جالعاستىرۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى.
ەرلان قارين يۋنەسكونىڭ جۋىردا وكىلەتتىگى اياقتالاتىن باس ديرەكتورى ودرە ازۋلەمەن بولعان كەزدەسۋدە كەيىنگى جىلدارى قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار ۇسىنىسى (تۇران شولدەرى، بەتاشار، حاندار شەجىرەسى جانە ت. ب.) يۋنەسكونىڭ بەدەلدى تىزىمدەرىنە، سونداي-اق 2024-2025-جىلدارى ب. سوقپاقبايەۆ پەن ن. تىلەنديەۆتىڭ 100 جىلدىق مەرەيتويلارى يۋنەسكونىڭ اتاۋلى كۇندەر كۇنتىزبەسىنە ەنگىزىلگەنىن اتاپ ءوتتى. يۋنەسكونىڭ قولداۋىمەن الماتى قالاسىنداعى ورتالىق ازيا وڭىرلىك گلياتسيولوگيالىق ورتالىعى الداعى سەگىز جىلدىق كەزەڭدە ءوز جۇمىسىن جالعاستىرۋعا مۇمكىندىك الدى.
ودرە ازۋلە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ حالىقارالىق باستامالارى مەن قازاقستاندا ىسكە اسىرىپ جاتقان رەفورمالارى ماڭىزدى ەكەنىنە نازار اۋداردى.
كەزدەسۋ بارىسىندا مەملەكەتتىك كەڭەسشى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتىنان حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا ءارى ءبىلىم، عىلىم جانە مادەنيەت سالالارىندا قازاقستانمەن ارىپتەستىكتى دامىتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن ودرە ازۋلەگە Ⅱ دارەجەلى «دوستىق» وردەنىن تاپسىردى.
ايتا كەتەيىك، ەرلان قارين يۋنەسكونىڭ باس كونفەرەنسياسىندا پرەزيدەنتتىڭ جاڭا باستامالارى تۋرالى ايتتى.