«رەكەتير» فيلمىنىڭ اكتەرى ايگىلى دجەكي چانمەن تۇسكەن سۋرەتىن جاريالادى
استانا.قازاقپارات - «رەكەتير» فيلمى ارقىلى كوپشىلىككە تانىلعان اكتەر سايات يسەمبايەۆ الەمگە ايگىلى اكتەر ءارى كاسكادەر دجەكي چانمەن بىرگە تۇسكەن سۋرەتىن الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ونەر يەسىنىڭ ايتۋىنشا، فوتو 2026-جىلعى 11-تامىزدا تۇسىرىلگەن. سايات يسەمبايەۆ بالا كەزىنەن دجەكي چاننىڭ فيلمدەرىن كورىپ وسكەنىن ايتىپ، وعان دەگەن قۇرمەتىن ءبىلدىردى.
«ميستەر دجەكي چان. الەمدىك اڭىز. بالا كەزىمىزدە فيلمدەرىڭىزگە بارىپ، سىزگە ءسۇيسىنىپ قارايتىنبىز. ءسىز مىقتىسىز»،- دەپ جازدى سايات يسەمبايەۆ.
ەكى اكتەردىڭ بىرگە تۇسكەن كادرى جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ نازارىن بىردەن اۋداردى. وقىرماندار پىكىردە «ەكى جۇلدىز»، «ەكى اڭىز»، «اڭىز بەن اڭىز»، «كەرەمەت كادر» دەپ جىلى لەبىزدەرىن بىلدىرگەن.
كەيبىر جەلى قولدانۋشىلارى ازىلدەپ، «جاڭا» رەكەتير 4» فيلمىنىڭ قۇرامىن ەندى بىلدىك» دەگەن پىكىر دە قالدىرعان.