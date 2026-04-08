گرەك-ريم كۇرەسىنەن ازيا چەمپيوناتى: نۇرسۇلتان تۇرسىنوۆ قولا مەدال يەلەندى
استانا. KAZINFORM - گرەك-ريم كۇرەسىنەن قازاقستان قۇراماسىنىڭ بالۋانى نۇرسۇلتان تۇرسىنوۆ بىشكەك قالاسىندا (قىرعىزستان) وتكەن ازيا چەمپيوناتىندا قولا جۇلدەگەر اتاندى.
87 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا ءۇشىنشى ورىن ءۇشىن وتكەن بەلدەسۋدە نۇرسۇلتان تۇرسىنوۆ تۇرىكمەنستاندىق دوۆلەتمۇرات بايراموۆپەن كەزدەستى.
قازاقستاندىق بالۋان قارسىلاسىن مەرزىمىنەن بۇرىن جەڭىپ، قۇرلىق بىرىنشىلىگىن قولا مەدالمەن اياقتادى.
ايتا كەتەيىك، قاحارمان قيسىمەتوۆ (77 كەلىگە دەيىن) تە قولا جۇلدە ءۇشىن بەلدەسكەن ەدى. الايدا ول وزبەكستاندىق دونيەرحون ناكيبوۆقا ەسە جىبەردى.