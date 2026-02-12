ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان جاعدايدا جاڭا كونستيتۋتسيا قاشان كۇشىنە ەنەدى

    استانا. KAZINFORM - جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلعان جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى قابىلدانعان جاعدايدا اتا زاڭنىڭ ناقتى قاشان كۇشىنە ەنەتىنى انىق جازىلدى.

    Жаңа Конституция жобасы
    Фото: Kazinform / freepik / gov.kz

    بۇگىن جاريالانعان جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ «قورىتىندى جانە وتپەلى ەرەجەلەر» دەپ اتالاتىن سوڭعى ءبولىمىنىڭ 94-بابى 1-تارماعىنا سايكەس، رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى 2026 -جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى، بۇعان دەيىن قابىلدانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ قولدانىسى سول مەزگىلدەن باستاپ توقتاتىلادى.

    ال 2-تارماقتا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا كونستيتۋتسيا قابىلدانعان كۇن مەملەكەتتىك مەرەكە - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى كۇنى دەپ جاريالاناتىنى ناقتى كورسەتىلگەن.

    ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، كەشە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 2026 -جىلعى 15- ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى. دەمەك، وتكىزىلەتىن رەفەرەندۋم بارىسىندا جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلدانعان جاعدايدا 15 ناۋرىز - كونستيتۋتسيا كۇنى بولىپ بەكىتىلەدى. ال ەل ازاماتتارى مەملەكەتتىك مەرەكەنى كەلەسى جىلدان باستاپ اتاپ وتەدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
