رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان جاعدايدا جاڭا كونستيتۋتسيا قاشان كۇشىنە ەنەدى
استانا. KAZINFORM - جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلعان جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى قابىلدانعان جاعدايدا اتا زاڭنىڭ ناقتى قاشان كۇشىنە ەنەتىنى انىق جازىلدى.
بۇگىن جاريالانعان جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ «قورىتىندى جانە وتپەلى ەرەجەلەر» دەپ اتالاتىن سوڭعى ءبولىمىنىڭ 94-بابى 1-تارماعىنا سايكەس، رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى 2026 -جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى، بۇعان دەيىن قابىلدانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ قولدانىسى سول مەزگىلدەن باستاپ توقتاتىلادى.
ال 2-تارماقتا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا كونستيتۋتسيا قابىلدانعان كۇن مەملەكەتتىك مەرەكە - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى كۇنى دەپ جاريالاناتىنى ناقتى كورسەتىلگەن.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، كەشە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 2026 -جىلعى 15- ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى. دەمەك، وتكىزىلەتىن رەفەرەندۋم بارىسىندا جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلدانعان جاعدايدا 15 ناۋرىز - كونستيتۋتسيا كۇنى بولىپ بەكىتىلەدى. ال ەل ازاماتتارى مەملەكەتتىك مەرەكەنى كەلەسى جىلدان باستاپ اتاپ وتەدى.