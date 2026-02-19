رەداكسيا القاسى قازاقستان تاريحى كوپ تومدىعىنىڭ ديزاين-تۇجىرىمداماسىن تالقىلادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قاريننىڭ توراعالىعىمەن «قازاقستان تاريحى: ەجەلگى داۋىردەن بۇگىنگە دەيىن» اتتى جەتى تومدىق اكادەميالىق باسىلىمدى ازىرلەۋگە قاتىستى رەداكسيا القاسىنىڭ كەزەكتى وتىرىسى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
باسقوسۋدا عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى، رەداكسيالىق القا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ساياسات نۇربەك ىرگەلى ەڭبەكتىڭ 1-4 تومدارىن باسىپ شىعارۋ الدىنداعى دايىندىق جۇمىستارى تۋرالى باياندادى.
ۇلتتىق اۋدارما بيۋروسىنىڭ ديرەكتورى راۋان كەنجەحان ۇلى كوپتومدىقتىڭ ديزاين-تۇجىرىمداماسىن تانىستىردى.
- جالپى، كەيىنگى جىلدارى وتاندىق عىلىم كوپ عاسىرلىق تاريحىمىزدى كەشەندى زەردەلەۋ باعىتىندا ەلەۋلى جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزدى. وسى تۇرعىدان العاندا تاريحىمىزدىڭ اكادەميالىق جەتى تومدىعى ءبىزدىڭ قوعامنىڭ بىرەگەيلىگى مەن تاريحي جادىنىڭ تۇتاستىعىن قالىپتاستىرۋدا نەگىزگى قۇرالداردىڭ بىرىنە اينالدى. سونداي-اق جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ پرەامبۋلاسى دا بىرەگەيلىگىمىزدى نىعايتۋدىڭ ماڭىزدى فاكتورى سانالادى. وندا ۇلى دالانىڭ مىڭداعان جىلدىق تاريحىنىڭ ساباقتاستىعى ناقتى كورىنىس تاپقان، - دەدى ەرلان قارين.
رەداكسيا القاسى وتىرىستا قازاقستان تاريحىنىڭ ⅩⅨ جانە ⅩⅩ عاسىردىڭ باسىنداعى كەزەڭىنە ارنالعان بەسىنشى تومنىڭ قولجازباسىن قارادى.
اتالعان تومنىڭ جاڭارتىلعان قۇرىلىمى مەن مازمۇنىن اۆتورلار ۇجىمىنىڭ جەتەكشىسى، تاريح عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، ش. ش. ءۋاليحانوۆ اتىنداعى تاريح جانە ەتنولوگيا ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى، اكادەميك زيابەك قابىلدينوۆ تانىستىردى.
سونىمەن قاتار تاريح عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، پروفەسسور مۇرات ءابدىروۆتىڭ، تاريح عىلىمدارىنىڭ كانديداتى، ورتالىق مەملەكەتتىك ارحيۆتىڭ ديرەكتورى ءسابيت شىلدەبايدىڭ، پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى ايدوس سارىمنىڭ، تاريح عىلىمدارىنىڭ كانديداتى كۇلعازيرا بالتابايەۆانىڭ رەتسەنزيالارى تىڭدالدى.
بۇدان بولەك، رەداكسيا القاسىنىڭ اندرەي چەبوتاريەۆ، گالينا كسەنجيك، جاقسىلىق ءسابيتوۆ، ديحان قامزابەك ۇلى، بۇركىتباي اياعان، جاكەن تايماعامبەتوۆ، ايدوس سارىم، مامبەت قويگەلديەۆ سەكىلدى باسقا دا مۇشەلەرى ءوز وي-پىكىرىن ورتاعا سالدى.
جيىن سوڭىندا اكادەميالىق باسىلىمنىڭ بەسىنشى تومىن جەتىلدىرۋ جۇمىسىن ودان ءارى جالعاستىرۋ جانە كەلەسى وتىرىستا كوپتومدىقتىڭ التىنشى تومىن قاراستىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت قازاقستان تاريحىنا ارنالعان جاڭا جەتى تومدىق قاشان دايىن بولاتىنىن ايتقان ەدى.