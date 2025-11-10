ەربولات مۇحامەدجان پرەزيدەنت ت ر ك ديرەكتورىنىڭ كەڭەسشىسى بولىپ تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - جۋرناليست، بىرنەشە تەلەجوبا اۆتورى ەربولات مۇحامەدجان قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنى ديرەكتورىنىڭ كەڭەسشىسى قىزمەتىنە تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ ت ر ك باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
ەربولات مۇحامەدجان - مەملەكەتتىك «دارىن» جاستار سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى، «قۇرمەت» وردەنىنىڭ يەگەرى، بەلگىلى تەلەجۋرناليست جانە پروديۋسەر.
ءار جىلدارى رەسپۋبليكالىق تەلەارنالاردا قىزمەت ەتىپ، اناليتيكالىق باعدارلامالاردىڭ اۆتورى بولدى. مەديا سالاسىندا وقۋ جوبالارىن جۇزەگە اسىردى.
ءبىلىم بەرۋ جانە مەملەكەتتىك باسقارۋ سالاسىندا تاجىريبەسى بار: Maqsut Narikbayev University-دە باسشىلىق قىزمەتتەر اتقارعان، سونداي-اق ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگى جۇيەسىندە جۇمىس ىستەگەن.
گونكونگ پەن لوندونداعى Bloomberg TV ارناسىندا كاسىبي تاعىلىمدامادان وتكەن، ەۋروپالىق وداقتىڭ بريۋسسەلدەگى باعدارلامالارىنا جانە وڭتۇستىك كورەيادا World Journalists Forum-عا قاتىسقان.
قازىرگى تاڭدا مەديا جوبالاردى جاساقتاۋمەن جانە جۇزەگە اسىرۋمەن اينالىسادى، سونىمەن قاتار «ۋادە» تەلەجوباسىنىڭ اۆتورى.