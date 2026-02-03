رايىمبەك باتالوۆ پرەزيدەنتتىڭ شتاتتان تىس كەڭەسشىسى بولىپ تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى رايىممبەك باتالوۆتىڭ قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا شتاتتان تىس كەڭەسشىسى بولىپ تاعايىندالعانىن راستادى.
بيزنەستەگى جولى مەن ءومىربايانى
رايىمبەك باتالوۆ 1970 -جىلعى 21 - قاراشادا الماتى قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. قازاق ساۋلەت-قۇرىلىس اكادەمياسىن «ينجەنەر- قۇرىلىسشى» ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان. 1990-جىلداردىڭ باسىنان باستاپ ەكونوميكا سەكتورىندا ەڭبەك ەتتى.
ءار جىلدارى مەتاللۋرگيا، حيميا ونەركاسىبى، ەنەرگەتيكا جانە اگروونەركاسىپ سالالارىندا باسشىلىق قىزمەتتەر اتقاردى.
اتاپ ايتقاندا، «ريددەر ينۆەست» مەتاللۋرگيالىق كەشەنىن، جاڭا جامبىل فوسفور زاۋىتىن، توبىل ەليەۆاتورىن، مەركى قانت زاۋىتىن، شىمكەنت ج ە و-3 نىسانىن باسقارعان.
1992 -جىلى «رايمبەك» ساۋدا فيرماسىن قۇرىپ، كەيىن ول Raimbek Group اتتى كوپسالالى حولدينگكە اينالدى.
ول جىلدار بويى ەلدەگى ىسكەرلىك كۇن ءتارتىبىن قالىپتاستىرۋعا بەلسەندى ارالاستى:
2002 -جىلدان - قازاقستان كاسىپكەرلەرى فورۋمىنىڭ كەڭەس ءتوراعاسى
2005 -جىلدان - ش ى ۇ ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ قازاقستاندىق بولىگىنىڭ جەتەكشىسى
2007 -جىلدان - ءماجىلىس جانىنداعى قوعامدىق پالاتا مۇشەسى
2009 -جىلدان - سۋ استى سپورتى فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى
2010 -جىلدان - پرەمەر- مينيستر جانىنداعى ۇيلەستىرۋ كەڭەسىنىڭ مۇشەسى
2012 -جىلدان - ەەك كونسۋلتاتيۆتىك كوميتەتىنىڭ تاۋەلسىز ساراپشىسى
2015 -جىلدان - ENACTUS Kazakhstan ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى
2017-جىلى - ازيا ۆەلوسپورت كونفەدەراتسياسىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى بولىپ سايلاندى
2022 -جىلعى اقپاننان 2026 -جىلعى قاڭتارعا دەيىن قازاقستان ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسى پرەزيديۋمىنىڭ مۇشەسى، «اتامەكەن» ق ر ۇ ك پ پرەزيديۋمىنىڭ ءتوراعاسى مىندەتىن اتقارعان، سونداي-اق قازاقستان ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسى «اتامەكەن» پرەزيديۋمىنىڭ ءتوراعاسى بولعان.
بۇعان دەيىن ول الماتى قالاسى تۇركسىب اۋدانىنىڭ اكىمى بولىپ تاعايىندالعان.