«رەال» باسشىلىعى «قايراتقا» قارسى ماتچ تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى
الماتى. KAZINFORM - مادريدتىك «رەالدىڭ» ينستيتۋتسيونالدىق بايلانىستار جونىندەگى ديرەكتورى ەميليو بۋتراگەنو الماتىلىق «قايراتپەن» الداعى كەزدەسۋگە قاتىستى پىكىرىن ايتتى.
ول Realmadrid TV ەفيرىندە چەمپيوندار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭىنە ارنالعان جەرەبە قورىتىندىسىنا باعا بەرىپ، بۇل تۋرنيردىڭ ادەتتەگىدەي وتە قيىن بولاتىنىن جانە قارسىلاستاردىڭ دەڭگەيى جوعارى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بۋتراگەنونىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، ماتچتار تەڭ دارەجەدە وتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر، سوندىقتان «رەالعا» مۇقيات دايىندالۋ قاجەت.
ول الماتىلىق «قايراتپەن» وتەتىن ويىنعا ەرەكشە نازار اۋداردى: مادريدتىك كلۋب تاريحىندا العاش رەت الماتىدا ونەر كورسەتپەك.
- ءبىز بۇرىن-سوڭدى ولارمەن («قايراتپەن» - اۆت.) ويناپ كورمەدىك ءارى ولار وتە الىستا. بۇل دا ءبىزدىڭ تىعىز كەستەمىزدى ەسكەرگەندە نازار اۋداراتىن قوسىمشا فاكتور. بۇنى قابىلداپ، ويىنعا جاقسىلاپ دايىندالۋىمىز كەرەك. بارلىق ماتچ ماڭىزدى بولماق، ال بارلىق قارسىلاس ەرەكشە ىنتالانعان. ءبىز جوعارى دەڭگەي كورسەتىپ، بارلىق ۇساق-تۇيەككە مۇقيات بولۋىمىز قاجەت. وسىنداي ەرەكشەلىكتەر ماتچتى كوپشىلىكتىڭ ويلاعانىنان دا قيىنداتادى، - دەدى بۋتراگەنو.
ەسكە سالايىق، الماتىلىق «قايرات» العاش رەت ءوز تاريحىندا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ نەگىزگى كەزەڭىنە شىقتى. توپتىق كەزەڭگە جولداما الۋ ءۇشىن قازاقستاندىق كلۋب سلوۆەندىك «وليمپيانى» (ەكى ماتچ قورىتىندىسى بويىنشا 3:1)، فيندىك «كۋپستى» (3:2)، سلوۆاكتىڭ «سلوۆانىن» (1:1، پەنالتي - 4:3)، سونداي-اق شوتلانديالىق «سەلتيكتى» (0:0، پەنالتي - 3:2) جەڭدى.
كەشە، 28-تامىزدا «قايراتتىڭ» فۋتبولدان چەمپيوندار ليگاسى نەگىزگى كەزەڭىندەگى قارسىلاستارى انىقتالدى.
الماتىلىق كلۋب ەندى «رەال مادريد» (يسپانيا)، «ينتەر» (يتاليا)، «ارسەنال» (انگليا)، «بريۋگگە» (بەلگيا) «سپورتينگ» (پورتۋگاليا)، «وليمپياكوس» (گرەكيا)، «پافوس» (كيپر)، «كوپەنگاگەن» (دانيا) كلۋبتارىمەن وينايدى.