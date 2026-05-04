ۆەنەراعا ۇشۋ نەگە مۇمكىن ەمەس
استانا. KAZINFORM -ۆەنەراداعى جاعدايلار ادام ءومىرى ءۇشىن سونشالىقتى قولايسىز، سوندىقتان ادامزاتتىڭ ول جاققا پيلوتتىق ميسسيا جىبەرۋى ەكىتالاي.
بۇل تۋرالى رعا مەديكو-بيولوگيالىق ماسەلەلەر ينستيتۋتىنىڭ (ي م ب پ) «عارىشتىق بيولوگيا» عىلىمي باعىتىنىڭ جەتەكشىسى ۆلاديمير سىچيەۆ ريا نوۆوستي اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا ايتقان. بۇل تۋرالى كابار اگەنتتىگى جازدى.
- ۆەنەرا دەگەنىمىز نە؟ ۆەنەرا - بۇل ونىڭ بەتىندە شامامەن 400 گرادۋس تەمپەراتۋرا. ال اتموسفەراسىندا 60 شاقىرىم بيىكتىكتە شامامەن 40-60 گرادۋس، -دەدى ول.
سىچيەۆ بۇعان دەيىن ۆەنەرا اتموسفەراسىنان تىرشىلىكتىڭ بار ەكەنىنە دالەل بولۋى مۇمكىن قوسىلىستار تابىلعانى تۋرالى حابارلار بولعانىن ەسكە سالدى. الايدا عالىم مۇنداي بولجامدى جەتكىلىكتى داۋلى دەپ اتادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قىتاي عالىمدارى ايدان اكەلىنگەن ۇلگىلەردەن بۇرىن عىلىمعا بەلگىسىز بولعان ەكى مينەرالدى انىقتاعانىن جازعان ەدىك. بۇل جاڭالىق قىتايدىڭ 11 عارىش كۇنى اياسىندا چەندۋ قالاسىندا وتكەن راسىمدە جاريالاندى.
ال عالىمدار جاقىندا عالامنىڭ كەڭەيۋ جىلدامدىعى بۇرىن بولجانعاننان جوعارى ەكەنىن انىقتادى. دەرەكتەر اراسىنداعى ايىرماشىلىقتى ءتىپتى ەڭ ءدال ولشەمدەردىڭ وزىمەن دە ءتۇسىندىرۋ مۇمكىن بولماي وتىر. بۇل قولدانىستاعى تەوريالاردا ولقىلىقتاردىڭ بار ەكەنىن كورسەتۋى مۇمكىن.