15:37, 31 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ەر مەن ايەلدىڭ وداعى: كونستيتۋتسيانىڭ جاڭا جوباسىندا نەكە ۇعىمى بەكىتىلدى
استانا. قازاقپارات - كونستيتۋتسيانىڭ جاڭا جوباسىندا قازاقستاندا ەر مەن ايەلدىڭ ەرىكتى وداعىن عانا نەكە دەپ اتاۋ بەكىتىلدى. بۇل ەل قۇندىلىقتارىن ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيا قازاقستان كونستيتۋتسياسىنىڭ جاڭا جوباسىن تانىستىردى. وندا زاڭدى نەكە ۇعىمىنا تۇسىنىك بەرىلگەن.
«نەكە ەر ادام مەن ايەل ادامنىڭ ەرىكتى جانە تەڭ قۇقىقتى وداعى ەكەندىگى تۋرالى ەرەجە ەنگىزىلەدى. بۇل شەشىم ءداستۇرلى قۇندىلىقتاردى ەڭ جوعارى قۇقىقتىق دەڭگەيدە قورعاۋعا جانە ايەلدەردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋدى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان»، دەلىنگەن كونستيتۋتسيا جوباسىندا.