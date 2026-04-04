ەر ادام 20 كەلى سالماق تاستاپ، ارىقتاۋدىڭ قۇپياسىن ءبولىستى
استانا. KAZINFORM – ءۇندىستان تۇرعىنى پريۋدحۆي چۋداري جارتى جىلدىڭ ىشىندە 20 كيلوگرام سالماق تاستاپ، ءوز تاسىلدەرىمەن ءبولىستى.
بۇل تۋرالى The Times of India پورتالى حابارلايدى.
ەر ادام باسىلىمعا بەرگەن سۇحباتىندا ناتيجەگە ءتارتىپ پەن دۇرىس موتيۆاتسيا ارقىلى قول جەتكىزگەنىن ايتتى.
چۋداري تەك ارىقتاۋدى ەمەس، وزىنە دەگەن سەنىمدىلىكتى ارتتىرۋدى ماقسات ەتكەن. سول ءۇشىن ول نازاردى بولەتىن بارلىق فاكتورلاردى جويىپ، كۇن سايىنعى ءومىرىن شاعىن جوباداي جوسپارلاپ وتىرعان.
ەڭ الدىمەن ول تاماقتانۋ ادەتىن وزگەرتكەن. چۋداريدىڭ ايتۋىنشا، ءتاتتى مەن زياندى تاعامنان بىردەن باس تارتۋدىڭ قاجەتى جوق، ولاردى پايدالى بالامامەن اۋىستىرۋ جەتكىلىكتى. مىسالى، قانتتىڭ ورنىنا قانت الماستىرعىش قولدانۋ، كوبىرەك جەمىس پەن جاڭعاق جەۋ دەيدى ەر ادام.
سونىمەن قاتار ول راتسيونىنا اقۋىزدى كوبەيتىپ، كۇنىنە ءۇش ليتر سۋ ىشە باستاعان. كالوريانى باقىلاۋعا ارنايى قوسىمشا كومەكتەسكەن.
چۋداري سپورتپەن تۇراقتى تۇردە اينالىسا باستاپ، قاتاڭ ۇيقى رەجيمىن ەنگىزگەن. كۇن سايىن 21:30-دا ۇيىقتاپ، 5:30-دا ويانۋعا تىرىسادى. ونىڭ ايتۋىنشا، ساپالى ۇيقى تابەتتى رەتتەپ، بۇلشىقەتتەردى قالپىنا كەلتىرەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 29 جاستاعى ديەتولوگ سينتيا دونوۆان توي الدىندا ءمىنسىز كورىنۋ ءۇشىن تىم قاتتى ارىقتاۋعا تىرىسقان. قاتاڭ ديەتا مەن شامادان تىس جاتتىعۋ ونىڭ ەتەككىرىنىڭ توقتاۋىنا اكەلىپ، دارىگەرلەر وعان فۋنكتسيونالدى گيپوتالامۋستىق امەنورەيا دياگنوزىن قويعان. ماماندار تاماقتى كوبەيتىپ، جاتتىعۋدى ازايتۋعا كەڭەس بەرگەن. بىرنەشە جىلعا سوزىلعان ەمنەن كەيىن عانا ول قايتادان انا اتانىپ، دەنى ساۋ ۇل بالانى دۇنيەگە اكەلگەن.