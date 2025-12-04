قىزىلوردادا 6 سپورت مەكتەبىنىڭ ديرەكتورى 20 جىل تاپجىلماي وتىرعان - ارتايەۆ
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسىندا سپورت مەكتەبى ديرەكتورلارىن روتاتسيالاۋ وسى وقۋ ورىندارىنداعى جالپى كورسەتكىشكە وڭ اسەر ەتتى. بۇل تۋرالى وبلىستىق دەنە شىنىقتىرۋ، سپورت جانە تۋريزم باسقارماسىنان حابارلادى.
دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت تۋرالى زاڭعا بيىل وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلگەن. سوعان سايكەس ۇزاق جىل سپورت مەكەمەلەرىن باسقارىپ كەلگەندەرگە روتاتسيا ءتارتىبى ەنگىزىلىپ، باسقارۋ جۇيەسى جاڭارتىلدى.
- وسىنىڭ ناتيجەسىندە سپورت مەكەمەلەرىندەگى جالپى كورسەتكىشتەر جاقسارا ءتۇستى. جىلدى مەكتەپتەردىڭ كورسەتكىشى مەن جەتكەن جەتىستىگىن وليمپيادالىق سپورت تۇرلەرىنە سۇيەنىپ قورىتىندىلايمىز. ەڭ تومەن كورسەتكىش كورسەتكەن سپورت مەكتەبى ديرەكتورلارىنىڭ جۇمىسىن زاڭ اياسىندا قاراستىرامىز. جاڭا زاڭ اياسىندا 4 جىلدان استام قىزمەتتە وتىرعان مەكتەپ ديرەكتورلارىن جۇمىستاعى جەتىستىگىنە بايلانىستى روتاتسيالايمىز، - دەدى باسقارما باسشىسى.
بۇعان دەيىن 6 ديرەكتور روتاتسيا تارتىبىمەن اۋىستىرىلدى. روتاتسيا باسشىلىق قىزمەتتە ءتورت جىلدان ۇزاق وتىرعان ادامدارعا بايلانىستى. باقتيار ارتايەۆ وڭىردە باسشىلىق قىزمەتتە جيىرما جىلدان كوپ ۋاقىت تاپجىلماي وتىرعاندار بولعانىن جاسىرمادى.
- ءتورت جىلدان اسپاۋى كەرەك دەپ ەسەپتەيمىن. ودان ۇزاپ كەتسە، ناتيجەگە كوڭىل بولمەۋى مۇمكىن. مۇنداي وزگەرىس سالانىڭ بويىنا قان جۇگىرتۋ ءۇشىن كەرەك. ال ەگەر باسشى جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىپ جاتقان بولسا، ورنىندا قالدىرامىز. ماسەلە جۇمىسى سۇيىلىپ، ناتيجە كورسەتپەگەندەرگە بايلانىستى. ونىڭ ورنىنا تومەن قىزمەتتەگى قولىنان ءىس كەلەتىن ازاماتتاردى قويامىز، - دەدى ول.
ەسكە سالساق، «مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ ءبىرىنشى باسشىلارى مەن پەداگوگتارى لاۋازىمدارىنا تاعايىنداۋ، لاۋازىمدارىنان بوساتۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى» ءبىلىم ءمينيسترى مەن ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترىنىڭ بىرلەسكەن بۇيرىعىنىڭ جاڭا رەداكسياسى 15-ساۋىردە كۇشىنە ەندى.