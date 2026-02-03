قىزىلوردا وبلىسىنداعى ارال شوگىندى باسسەينىنەن مۇنايدىڭ مول قورى تابىلدى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسىندا ماماندار مۇناي قورىن تولىقتىرۋ جانە پەرسپەكتيۆالى ۋچاسكەلەردى انىقتاۋعا دەن قويدى. بۇل تۋرالى وبلىستىق كاسىپكەرلىك جانە ونەركاسىپ باسقارماسىنان حابارلادى.
رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت ەسەبىنەن ارال شوگىندى باسسەينىندە (باتىس جانە شىعىس ۋچاسكەلەرىندە) گەولوگيالىق زەرتتەۋ جۇمىسى اياقتالدى. ناتيجەسىندە 1,1 ميلليارد توننا كومىرسۋتەكتىڭ بولجامدى رەسۋرسى انىقتالدى. ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى ونى يگەرۋ باعىتىنداعى ءىس- شارالاردى اۋكسيون ارقىلى الەۋەتتى ينۆەستورلارعا ۇسىنادى.
- 2024 -جىلى سىرداريا شوگىندى باسسەينىن زەرتتەۋ باستالدى. جۇمىس 3 جىلعا جوسپارلانعان، 2027-جىلى اياقتالادى. مەردىگەر - «ازيمۋت گەولوگيا» سەرىكتەستىگى، جوبا قۇنى - 4,3 ميلليارد تەڭگە. جالپى زەرتتەۋ جۇمىسىنىڭ كولەمى 3100 شاقىرىمعا سوزىلدى، ونىڭ ىشىندە قىزىلوردا وبلىسىنا تيەسىلى بولىگى -1575 شاقىرىم (جاڭاقورعان جانە شيەلى اۋداندارى). «ساۋتس ويل» سەرىكتەستىگى «قۇمكول» كەن ورنىنىڭ قاراعانساي ۋچاسكەسىندە ءداستۇرلى ەمەس كومىرسۋتەكتى، ياعني تاقتاتاس مۇنايىن يگەرۋگە كىرىستى، - دەدى باسقارما باسشىسى ءمولدىر تاۋىپبايەۆا.
ىرگەلى ىسكە قىتايدان ماماندار تارتىلدى. ولار جاڭا ءوندىرۋ ادىسىنە كوشتى. جوبا بويىنشا تاۋلىگىنە 70 نەمەسە جىلىنا 25 مىڭ توننا مۇناي ءوندىرىلۋى قاجەت.