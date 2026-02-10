قىزىلشا مەن تۇماۋ ءالى تىركەلىپ جاتىر، دەگەنمەن جاعداي باقىلاۋدا - مينيسترلىك
استانا. KAZINFORM - وسى ەپيدەميولوگيالىق ماۋسىمنىڭ باسىنان باستاپ (1- قىركۇيەكتەن باستاپ) قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا جرۆي- ءدىڭ 3332252 جاعدايى تىركەلدى، بۇل وتكەن ماۋسىمنىڭ ۇقساس كەزەڭىنە قاراعاندا %10 عا تومەن.
بۇل تۋرالى ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، وسى كەزەڭدە زەرتحانالىق راستالعان تۇماۋدىڭ 3018 جاعدايى انىقتالدى، ونىڭ ىشىندە: ا تۇماۋى ۆيرۋسى (H3N2) - 2958 جاعداي، ا تۇماۋى ۆيرۋسى (H1N1) - 53 جاعداي، ۆ تۇماۋى ۆيرۋسى - 7 جاعداي.
تۇماۋدىڭ پروفيلاكتيكاسى شەڭبەرىندە 2272739 ادامعا ۆاكتسينا سالىندى، بۇل حالىقتىڭ %11,13 ىن قۇرايدى جانە ددۇ ۇسىنىمدارىنا سايكەس كەلەدى.
ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنداعى وقۋ پروتسەسى شتاتتىق رەجيمدە جۇزەگە اسىرىلادى. وقۋشىلاردىڭ اراسىنداعى سىرقاتتانۋشىلىق سىنىپتاعى وقۋشىلار سانىنىڭ %20 نان اسپايدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى پروفيلاكتيكالىق شارالاردى ساقتاۋ قاجەتتىلىگىن ەسكە سالادى: قولدى ۇنەمى جۋۋ، ءۇي-جايلاردى جەلدەتۋ، ىلعالدى تازالاۋ، سونداي-اق اۋرۋدىڭ بەلگىلەرى بولعان كەزدە ادامدار كوپ جينالاتىن جەرلەرگە بارۋدى شەكتەۋ.
سونىمەن قاتار، ەلدە قىزىلشا اۋرۋى ءالى تىركەلىپ جاتىر. 2025-جىلدىڭ قاراشا ايىنان باستاپ سىرقاتتانۋشىلىق وسكەن. جاعدايلار شىمكەنت قالاسىن قوسپاعاندا، ەلىمىزدىڭ 19 وڭىرىندە تىركەلگەن.
سىرقات تانۋشىلاردىڭ نەگىزگى ۇلەسى ەگىلمەگەن حالىققا تيەسىلى - جاعدايلاردىڭ %80 ى، بۇل رەتتە بالالاردىڭ %58 ى اتا-انالارىنىڭ باس تارتۋى سالدارىنان ۆاكتسينا سالىنباعان.
ۆاكتسيناتسيالاۋ قىزىلشا پروفيلاكتيكاسىنىڭ جالعىز ءتيىمدى شاراسى بولىپ قالا بەرەدى. دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى اتا-انالارعا ۇلتتىق كۇنتىزبەگە سايكەس بالالاردا پروفيلاكتيكالىق ەگۋلەردىڭ بولۋىن تەكسەرۋدى جانە قاجەت بولعان جاعدايدا تىركەلگەن جەرى بويىنشا مەديتسينالىق ۇيىمدارعا جۇگىنۋدى ۇسىنادى.
سونىمەن قاتار، وڭتۇستىك-شىعىس ازيانىڭ ءبىرقاتار ەلىندە نيپاح ۆيرۋسى بويىنشا ەپيدەميولوگيالىق جاعدايدىڭ كۇردەلەنۋىنە بايلانىستى ق ر مەملەكەتتىك شەكاراسى ارقىلى وتەتىن بارلىق وتكىزۋ پۋنكتتەرىندە سانيتاريالىق-كارانتيندىك باقىلاۋ كۇشەيتىلدى.
ءۇندىستاندى قوسا العاندا، وسى ينفەكتسيا بويىنشا قولايسىز ەلدەردەن كەلگەن ازاماتتارعا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. مۇنداي ەلدەردىڭ ءتىزىمى ۇنەمى جاڭارتىلىپ وتىرادى.
حالىقارالىق اۋەجايلاردا قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى توتەنشە جاعدايلارعا دەن قويۋ بويىنشا ۆەدومستۆوارالىق وقۋ-جاتتىعۋلار وتكىزىلەدى. مەديتسينالىق ۇيىمدار جوعارى دايىندىق رەجيمىنە اۋىستىرىلدى، دارىلىك زاتتاردىڭ، جەكە قورعانۋ قۇرالدارىنىڭ جانە دەزينفەكتسيالىق پرەپاراتتاردىڭ قورلارى قامتاماسىز ەتىلدى.
وسىعان دەيىن ەلدە 400 گە جۋىق دەنساۋلىق ساقتاۋ سۋبەكتىسى قىزمەتىن توقتاتقانى تۋرالى جازدىق.